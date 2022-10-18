Глава МИД Греции посетит Киев

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас отправляется в Киев, где, как ожидается, проведет встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и другими высокопоставленными чиновниками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении МИД Греции.

Этот визит станет третьим визитом министра иностранных дел Греции в Украину после российского вторжения, поскольку он уже дважды побывал в Одессе.

"Ожидается, что во время визита министр иностранных дел повторит месседж о том, что Греция выступает за территориальную целостность и суверенитет всех государств, а также осуждает ревизионизм, откуда бы и каким бы образом он не происходил", - говорится в сообщении.

Также он упомянет об инициативах Греции в поддержку правительства и народа Украины как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

Из соображений безопасности в МИД Греции пока не разглашают детали программы визита министра.

Напомним, Германия отправила в Грецию первую партию боевых машин пехоты Marder на замену имеющимся в Греции советским БМП-1, чтобы их можно было передать Украине.