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В Україні скасували призов на строкову військову службу під час війни

Валентина РоманенкоВівторок, 18 жовтня 2022, 15:57
ілюстративне фото з сайту Армія Inform

Верховна Рада скасувала призов на строкову військову службу під час воєнного стану.

Джерело: "Армія Inform"

Деталі: 18 жовтня нардепи ухвалили законопроєкт №8109 щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій.

"За" - 318 народних депутатів.

Згідно з документом, під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться.

Повідомляється, що призовні комісії створюються для розгляду питань щодо організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку:

організації і проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку;

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направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.

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Теми: арміяВоєнний станВерховна Рада
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