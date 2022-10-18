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В Украине отменили призыв на срочную военную службу во время войны

Валентина РоманенкоВторник, 18 октября 2022, 15:57
иллюстративное фото с сайта Армия Inform

Верховная Рада отменила призыв на срочную военную службу во время военного положения.

Источник: "Армія Inform"

Детали: 18 октября нардепы приняли законопроект №8109 об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий.

"За" - 318 народных депутатов.

Согласно документу, во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится.

Сообщается, что призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов по организации медицинского осмотра лиц, состоящих на воинском учете:

организации и проведения медицинского осмотра лиц, состоящих на воинском учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятия их на воинский учет военнообязанных или исключения с воинского учета;

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направление призывников, изъявивших желание поступить в высшие военные учебные заведения или военных учебных подразделений высших учебных заведений, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.

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Темы: армияВоенное положениеВерховная Рада
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