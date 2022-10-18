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Кулеба пропонує Зеленському розірвати дипломатичні відносин з Іраном

"Європейська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 16:13
Дмитро Кулеба. ілюстративне фото з його FB

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вносить на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією дронів проти цивільної інфраструктури України.

Про це Кулеба заявив на брифінгу у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Дії Ірану - це підлість та брехня, які ми не будемо терпіти," - заявив Кулеба, додавши, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною.

"З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном", - зазначив він.

Кулеба додав, що Україна ніколи не займала антиіранську позицію.

"Але після того, як Іран став учасником злочину агресії та злочинів Росії на нашій території, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію. Припинить Іран постачати зброю Росії - говоритимемо про відновлення відносин", - додав міністр.

Раніше в МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.

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Також Кулеба під час звернення до глав МЗС держав-членів Європейського Союзу закликав накласти санкції на Іран.

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Теми: МЗСІран
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