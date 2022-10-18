Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба пропонує Зеленському розірвати дипломатичні відносин з Іраном

"Європейська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 16:13
Кулеба пропонує Зеленському розірвати дипломатичні відносин з Іраном
Дмитро Кулеба. ілюстративне фото з його FB

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вносить на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією дронів проти цивільної інфраструктури України.

Про це Кулеба заявив на брифінгу у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Дії Ірану - це підлість та брехня, які ми не будемо терпіти," - заявив Кулеба, додавши, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною.

Реклама:

"З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном", - зазначив він.

Кулеба додав, що Україна ніколи не займала антиіранську позицію.

"Але після того, як Іран став учасником злочину агресії та злочинів Росії на нашій території, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію. Припинить Іран постачати зброю Росії - говоритимемо про відновлення відносин", - додав міністр.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше в МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.

Також Кулеба під час звернення до глав МЗС держав-членів Європейського Союзу закликав накласти санкції на Іран.

Теми: МЗСІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
МЗС
МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ
На кордоні з Грузією застрягли українці, яких силою вивезли в Росію: МЗС вивчає ситуацію
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Останні новини
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
Усі новини...
Реклама: