Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба предлагает Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 16:13
Дмитрий Кулеба. иллюстративное фото с его FB

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вносит на рассмотрение президента предложение о расторжении дипотношений с Ираном из-за использования Россией дронов против гражданской инфраструктуры Украины.

Об этом Кулеба заявил на брифинге во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Действия Ирана – это подлость и ложь, которые мы не будем терпеть," – заявил Кулеба, добавив, что Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной.

"С учетом многочисленных разрушений, причиненных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок Ираном оружия России, я вношу на рассмотрение президента предложение о расторжении дипломатических отношений с Ираном" , – отметил он.

Кулеба добавил, что Украина никогда не занимала антииранскую позицию.

"Но после того, как Иран стал участником преступления агрессии и преступлений России на нашей территории, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию. Прекратит Иран поставлять оружие России – будем говорить о возобновлении отношений", – добавил министр.

Ранее в МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Также Кулеба во время обращения к главам МИД государств-членов Европейского Союза призвал наложить санкции на Иран.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Темы: МИДИран
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Неравномерная мобилизация в России вызывает социальный разлом – ISW

Гауляйтер Стремоусов заявил о подготовке наступления ВСУ на Херсон

СБУ: Мэр Белгород-Днестровского напал на правоохранителей во время обысков

Обращение Кремля за помощью к Ирану является признанием его банкротства – Зеленский

Оккупанты все больше боятся за Херсон: Суровикин допускает "непростые решения"

Генсек НАТО анонсировал предоставление Украине "в ближайшие дни" систем ПВО против дронов

Все новости...
МИД
Глава МИД Греции посетит Киев
МИД назвал Иран соучастником российской агрессии
Экс-посол в Германии Мельник уехал в Украину, его преемника ждут в понедельник
Последние новости
07:45
Украинские военные за ночь сбили над Николаевщиной 12 "Шахедов"
07:20
ВСУ отбили атаки врага в районах 11 населенных пунктов – сводка
06:22
США и союзники поднимут вопрос "иранских дронов" на Совбезе ООН – СМИ
05:26
Неравномерная мобилизация в России вызывает социальный разлом – ISW
04:55
Боксер Усик стал амбассадором United24
04:29
Оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе - Вилкул
03:30
Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по опорным пунктам и позициям врага – ОК "Юг"
02:32
Партия экс-премьера Болгарии, победившая на выборах, не смогла сформировать новое правительство
01:55
ЗАЭС восстановила внешнее аварийное питание – МАГАТЭ
01:28
Берлускони рассказал коллегам, как "помирился" с Путиным водкой, но публично все опроверг
Все новости...