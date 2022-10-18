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Кулеба предлагает Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 16:13
Кулеба предлагает Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном
Дмитрий Кулеба. иллюстративное фото с его FB

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вносит на рассмотрение президента предложение о расторжении дипотношений с Ираном из-за использования Россией дронов против гражданской инфраструктуры Украины.

Об этом Кулеба заявил на брифинге во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Действия Ирана – это подлость и ложь, которые мы не будем терпеть," – заявил Кулеба, добавив, что Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной.

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"С учетом многочисленных разрушений, причиненных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок Ираном оружия России, я вношу на рассмотрение президента предложение о расторжении дипломатических отношений с Ираном" , – отметил он.

Кулеба добавил, что Украина никогда не занимала антииранскую позицию.

"Но после того, как Иран стал участником преступления агрессии и преступлений России на нашей территории, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию. Прекратит Иран поставлять оружие России – будем говорить о возобновлении отношений", – добавил министр.

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Ранее в МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.

Также Кулеба во время обращения к главам МИД государств-членов Европейского Союза призвал наложить санкции на Иран.

Темы: МИДИран
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