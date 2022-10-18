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Україна направить ноту Ізраїлю про невідкладне надання систем ППО

"Європейська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 16:41

Україна попросить Ізраїль невідкладно направити Україні системи ППО на тлі передачі Іраном озброєння для війни Росії проти України.

Про це Кулеба заявив на брифінгу у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Україна надішле офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи протиповітряної оборони та започаткувати якісне співробітництво щодо отримання Україною відповідних технологій", - зазначив міністр.

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"Якщо політика Ізраїлю дійсно полягає в послідовній протидії деструктивним діям Ірану, то настав час Ізраїлю відкрито стати на бік України", - додав Кулеба.

Кулеба також повідомив, що вносить на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією дронів проти цивільної інфраструктури України.

Раніше в МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.

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Також Кулеба під час звернення до глав МЗС держав-членів Європейського Союзу у понеділок закликав накласти санкції на Іран.

Теми: ППОІзраїль
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