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Україна направить ноту Ізраїлю про невідкладне надання систем ППО

"Європейська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 16:41

Україна попросить Ізраїль невідкладно направити Україні системи ППО на тлі передачі Іраном озброєння для війни Росії проти України.

Про це Кулеба заявив на брифінгу у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Україна надішле офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи протиповітряної оборони та започаткувати якісне співробітництво щодо отримання Україною відповідних технологій", - зазначив міністр.

"Якщо політика Ізраїлю дійсно полягає в послідовній протидії деструктивним діям Ірану, то настав час Ізраїлю відкрито стати на бік України", - додав Кулеба.

Кулеба також повідомив, що вносить на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією дронів проти цивільної інфраструктури України.

Раніше в МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.

Також Кулеба під час звернення до глав МЗС держав-членів Європейського Союзу у понеділок закликав накласти санкції на Іран.

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Теми: ППОІзраїль
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