Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина направит ноту Израилю о безотлагательном предоставлении систем ПВО

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 16:41

Украина попросит Израиль безотлагательно направить Украине системы ПВО на фоне передачи Ираном вооружения для войны России против Украины.

Об этом Кулеба заявил на брифинге во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня Украина направит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий", - отметил министр.

Реклама:

"Если политика Израиля действительно заключается в последовательном противодействии деструктивным действиям Ирана, то пора Израилю открыто стать на сторону Украины", - добавил Кулеба.

Кулеба также сообщил, что вносит на рассмотрение президента предложение о расторжении дипотношения с Ираном из-за использования Россией дронов против гражданской инфраструктуры Украины.

Ранее в МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Также Кулеба при обращении к главам МИД государств-членов Европейского Союза в понедельник призвал наложить санкции на Иран.

Темы: ПВОИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
ПВО
Военные показали, как из "Стингера" сбили российскую ракету в Киевской области
Британская разведка рассказала, как РФ пытается защитить от атак Крымский мост
Над Киевом ПВО уничтожила более 20 вражеских целей – КГВА
Последние новости
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
Все новости...
Реклама: