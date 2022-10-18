Украина направит ноту Израилю о безотлагательном предоставлении систем ПВО

Украина попросит Израиль безотлагательно направить Украине системы ПВО на фоне передачи Ираном вооружения для войны России против Украины.

Об этом Кулеба заявил на брифинге во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня Украина направит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий", - отметил министр.

"Если политика Израиля действительно заключается в последовательном противодействии деструктивным действиям Ирана, то пора Израилю открыто стать на сторону Украины", - добавил Кулеба.

Кулеба также сообщил, что вносит на рассмотрение президента предложение о расторжении дипотношения с Ираном из-за использования Россией дронов против гражданской инфраструктуры Украины.

Ранее в МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.

Также Кулеба при обращении к главам МИД государств-членов Европейского Союза в понедельник призвал наложить санкции на Иран.