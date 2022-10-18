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Іран пообіцяв Росії додаткові дрони і ракети "земля-земля" - ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 17:54

Іран пообіцяв надати Росії ракети класу "земля-земля" на додачу до ще більшої кількості безпілотників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили Reuters два високопоставлених іранських чиновники і два іранських дипломати.

Угода була узгоджена 6 жовтня, коли перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер, два високопоставлених чиновники з потужної іранської Революційної гвардії і чиновник з Вищої ради національної безпеки відвідали Москву для переговорів з Росією про постачання зброї.

"Росіяни попросили більше безпілотників і іранських балістичних ракет з підвищеною точністю, зокрема, сімейства ракет Fateh і Zolfaghar", - сказав один з іранських дипломатів, який був поінформований про поїздку.

Західний чиновник, поінформований з цього питання, підтвердив це, заявивши, що між Іраном і Росією існує угода про надання балістичних ракет класу "земля-земля" малої дальності, в тому числі Zolfaghar.

Іранський дипломат відкинув твердження західних офіційних осіб про те, що такі поставки порушують резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року.

"Де вони використовуються - це не питання продавця. Ми не стаємо на чийсь бік в українській кризі, як Захід. Ми хочемо припинення кризи дипломатичними засобами", - сказав дипломат.

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Поява іранських ракет на додаток до безпілотників в арсеналі Москви у війні з Україною посилить напруженість у відносинах між Іраном і США та іншими західними державами.

Державний департамент США оцінив, що іранські безпілотники були використані в понеділок в ранковій атаці на Київ. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр також звинуватила Тегеран у брехні, коли він заявив, що іранські безпілотники не використовуються Росією в Україні.

Європейський дипломат заявив, що, за оцінкою його країни, Росії стає все важче виробляти зброю для себе, враховуючи санкції проти її промислового сектору, і тому вона звертається до імпорту від таких партнерів, як Іран та Північна Корея.

"Безпілотники та ракети є логічним наступним кроком", - сказав європейський дипломат.

Відповідаючи на запитання про продаж іранських ракет класу "земля-земля" до Росії, високопоставлений американський військовий чиновник сказав: "У мене немає нічого, що я міг би надати в цей час з точки зору того, чи є це точною інформацією на даний момент".

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба запропонував президенту розірвання дипвідносин з Іраном через використання Росією дронів проти цивільної інфраструктури України.

Раніше в МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.

Також Кулеба під час звернення до глав МЗС держав-членів Європейського Союзу закликав накласти санкції на Іран.

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Теми: ІранРосія
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