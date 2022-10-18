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Иран пообещал России дополнительные дроны и ракеты "земля-земля" - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 17:54

Иран пообещал предоставить России ракеты класса "земля-земля" в дополнение к еще большему количеству беспилотников.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили Reuters два высокопоставленных иранских чиновника и два иранских дипломата.

Соглашение было согласовано 6 октября, когда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, два высокопоставленных чиновника из мощной иранской Революционной гвардии и чиновник из Высшего совета национальной безопасности посетили Москву для переговоров с Россией о поставках оружия.

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"Россияне попросили больше беспилотников и иранских баллистических ракет с повышенной точностью, в частности, семейства ракет Fateh и Zolfaghar", - сказал один из иранских дипломатов, который был проинформирован о поездке.

Западный чиновник, информированный по этому вопросу, подтвердил это, заявив, что между Ираном и Россией существует соглашение о предоставлении баллистических ракет класса "земля-земля" малой дальности, в том числе Zolfaghar.

Иранский дипломат отверг утверждения западных официальных лиц о том, что такие поставки нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года.

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"Где они используются - это не вопрос продавца. Мы не становимся на чью-то сторону в украинском кризисе, как Запад. Мы хотим прекращения кризиса дипломатическими средствами", - сказал дипломат.

Появление иранских ракет в дополнение к беспилотникам в арсенале Москвы в войне с Украиной усилит напряженность в отношениях между Ираном и США и другими западными государствами.

Государственный департамент США оценил, что иранские беспилотники были использованы в понедельник в утренней атаке на Киев. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также обвинила Тегеран во лжи, когда он заявил, что иранские беспилотники не используются Россией в Украине.

Европейский дипломат заявил, что, по оценке его страны, России становится все труднее производить оружие для себя, учитывая санкции против ее промышленного сектора, и поэтому она обращается к импорту от таких партнеров, как Иран и Северная Корея.

"Беспилотники и ракеты являются логичным следующим шагом", - сказал европейский дипломат.

Отвечая на вопрос о продаже иранских ракет класса "земля-земля" в Россию, высокопоставленный американский военный чиновник сказал: "У меня нет ничего, что я мог бы предоставить в настоящее время с точки зрения того, является ли это точной информацией на данный момент".

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил президенту расторжение дипотношений с Ираном из-за использования Россией дронов против гражданской инфраструктуры Украины.

Ранее в МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.

Также Кулеба во время обращения к главам МИД государств-членов Европейского Союза призвал наложить санкции на Иран.

Темы: ИранРосcия
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