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Колаборантці з Черкас дали 10 років тюрми

Альона Мазуренко Вівторок, 18 жовтня 2022, 18:17

У Черкасах Придніпровський суд міста засудив до 10 років ув'язнення обвинувачену в держзраді жительку Черкас Тетяну Дробот.

Джерело: "Укрінформ", Придніпровський суд

Деталі: На початку березня Дробот переслала телефоном своїй сестрі в Росії, а також двом своїм подругам світлини фортифікаційних споруд у центрі Черкас і запропонувала росіянам бомбити їх.

Крім того, жінка поширювала в забороненій соціальній мережі "Одноклассники" інформацію, що виправдовує захоплення українських міст. Зокрема, жінка хвалилася російським прапором над Новою Каховкою.

Прокуратура угледіла у цьому ознаки злочину за статтею "Держзрада".

У квітні Дробот затримали і вона перебувала в Черкаському слідчому ізоляторі аж до жовтня.

18 жовтня колегія суддів під головуванням Владислава Костянтина винесла їй вирок - 10 років ув'язнення.

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Колаборантка визнала провину та щиро розкаялася, що було враховано при визначенні покарання.

Крім того, вона отримала позитивні характеристики за місцем проживання від голови ОСББ.

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Теми: Черкасидержзрадасудвійна
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