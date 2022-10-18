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Коллаборантке из Черкасс дали 10 лет тюрьмы

Алена МазуренкоВторник, 18 октября 2022, 18:17

В Черкассах Приднепровский суд города приговорил к 10 годам заключения обвиняемую в госизмене жительницу Черкасс Татьяну Дробот.

Источник: "Укринформ", Приднепровский суд

Детали: В начале марта Дробот переслала по телефону своей сестре в России, а также двум своим подругам фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс и предложила россиянам бомбить их.

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Кроме того, женщина распространяла в запрещенной социальной сети "Одноклассники" информацию, оправдывающую захват украинских городов. В частности, женщина хвасталась российским флагом над Новой Каховкой.

Прокуратура усмотрела в этом признаки преступления по статье "Госизмена".

В апреле Дробот задержали и она находилась в Черкасском следственном изоляторе вплоть до октября.

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18 октября коллегия судей под председательством Владислава Константина вынесла ей приговор - 10 лет заключения.

Коллаборационистка признала вину и искренне раскаялась, что было учтено при определении наказания.

Кроме того, она получила положительные характеристики по месту жительства от председателя ОСМД.

Темы: Черкассыгосизменасудвойна
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