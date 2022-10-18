Коллаборантке из Черкасс дали 10 лет тюрьмы
В Черкассах Приднепровский суд города приговорил к 10 годам заключения обвиняемую в госизмене жительницу Черкасс Татьяну Дробот.
Источник: "Укринформ", Приднепровский суд
Детали: В начале марта Дробот переслала по телефону своей сестре в России, а также двум своим подругам фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс и предложила россиянам бомбить их.
Кроме того, женщина распространяла в запрещенной социальной сети "Одноклассники" информацию, оправдывающую захват украинских городов. В частности, женщина хвасталась российским флагом над Новой Каховкой.
Прокуратура усмотрела в этом признаки преступления по статье "Госизмена".
В апреле Дробот задержали и она находилась в Черкасском следственном изоляторе вплоть до октября.
18 октября коллегия судей под председательством Владислава Константина вынесла ей приговор - 10 лет заключения.
Коллаборационистка признала вину и искренне раскаялась, что было учтено при определении наказания.
Кроме того, она получила положительные характеристики по месту жительства от председателя ОСМД.