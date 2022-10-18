Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німеччина обіцяє "величезний пакет" військової допомоги Україні до кінця року

"Європейська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 18:37

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт анонсувала, що до кінця 2022 року Україна отримає велику кількість раніше обіцяної військової техніки.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це Ламбрехт сказала під час Берлінського зовнішньополітичного форуму.

"Ще цього року будуть передані броньовані евакуаційні машини, броньовані машини Dingo, мостоукладні танки, додаткові гаубиці Panzerhaubitze 2000, додаткові реактивні системи залпового вогню, антидронні системи. Ми підтримуватимемо в питанні розмінування. Одним словом – величезний пакет, який на підході", – зазначила вона.

Реклама:

Ламбрехт додала, що, за її оцінкою, Україна найбільше потребує засобів протиповітряної оборони та артилерію. Вона запевнила, що Берлін не має "червоних ліній" у питанні постачання Україні озброєнь, проте буде готовий надавати лише таку зброю, яка узгоджена в колі союзників. 

"Важливо, щоби завжди разом з партнерами, завжди з союзниками. Німеччина не має діяти одноосібно. Для мене це – та сама червона лінія", – вважає глава Міноборони Німеччини.

Коментуючи відмову передавати Україні танки, Ламбрехт сказала, що досі танків західного зразка не надав ніхто, зокрема США, а більш ефективним вона вважає надання радянських танків, які не потребують додаткової підготовки з боку українських військових.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 12 жовтня Україна підтвердила отримання першої німецької системи протиповітряної оборони IRIS-T та ще чотирьох HIMARS від США. Система ППО IRIS-T вже використовується Збройними силами на півдні України.

Крім того, Німеччина минулого тижня анонсувала постачання додаткових самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 та реактивних систем залпового вогню MARS II в Україну.

Теми: НімеччиназброяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Німеччина
У Німеччині напали на дітей, бо говорили українською: 10-річного хлопчика скинули з мосту
Тема війни в Україні відійшла на задній план у німців – опитування
У Берліні вимагають скасувати виступ росіянки Нетребко у державній опері
Останні новини
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
Усі новини...
Реклама: