Німеччина обіцяє "величезний пакет" військової допомоги Україні до кінця року

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт анонсувала, що до кінця 2022 року Україна отримає велику кількість раніше обіцяної військової техніки.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це Ламбрехт сказала під час Берлінського зовнішньополітичного форуму.

"Ще цього року будуть передані броньовані евакуаційні машини, броньовані машини Dingo, мостоукладні танки, додаткові гаубиці Panzerhaubitze 2000, додаткові реактивні системи залпового вогню, антидронні системи. Ми підтримуватимемо в питанні розмінування. Одним словом – величезний пакет, який на підході", – зазначила вона.

Ламбрехт додала, що, за її оцінкою, Україна найбільше потребує засобів протиповітряної оборони та артилерію. Вона запевнила, що Берлін не має "червоних ліній" у питанні постачання Україні озброєнь, проте буде готовий надавати лише таку зброю, яка узгоджена в колі союзників.

"Важливо, щоби завжди разом з партнерами, завжди з союзниками. Німеччина не має діяти одноосібно. Для мене це – та сама червона лінія", – вважає глава Міноборони Німеччини.

Коментуючи відмову передавати Україні танки, Ламбрехт сказала, що досі танків західного зразка не надав ніхто, зокрема США, а більш ефективним вона вважає надання радянських танків, які не потребують додаткової підготовки з боку українських військових.

Нагадаємо, 12 жовтня Україна підтвердила отримання першої німецької системи протиповітряної оборони IRIS-T та ще чотирьох HIMARS від США. Система ППО IRIS-T вже використовується Збройними силами на півдні України.

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Крім того, Німеччина минулого тижня анонсувала постачання додаткових самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 та реактивних систем залпового вогню MARS II в Україну.