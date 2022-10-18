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Германия обещает "огромный пакет" военной помощи Украине до конца года

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 18:37

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт анонсировала, что до конца 2022 года Украина получит большое количество ранее обещанной военной техники.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом Ламбрехт сказала во время Берлинского внешнеполитического форума.

"Еще в этом году будут переданы бронированные эвакуационные машины, бронированные машины Dingo, мостоукладочные танки, дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000, дополнительные реактивные системы залпового огня, антидронные системы. Мы будем поддерживать в вопросе разминирования. Одним словом - огромный пакет, который на подходе", - отметила она.

Ламбрехт добавила, что, по ее оценке, Украина больше всего нуждается в средствах противовоздушной обороны и артиллерии. Она заверила, что Берлин не имеет "красных линий" в вопросе поставок Украине вооружений, однако будет готов предоставлять только такое оружие, которое согласовано в кругу союзников.

"Важно, чтобы всегда вместе с партнерами, всегда с союзниками. Германия не должна действовать единолично. Для меня это - та самая красная линия", - считает глава Минобороны Германии.

Комментируя отказ передавать Украине танки, Ламбрехт сказала, что до сих пор танков западного образца не предоставил никто, в том числе США, а более эффективным она считает предоставление советских танков, которые не требуют дополнительной подготовки со стороны украинских военных.

Напомним, 12 октября Украина подтвердила получение первой немецкой системы противовоздушной обороны IRIS-T и еще четырех HIMARS от США. Система ПВО IRIS-T уже используется Вооруженными силами на юге Украины.

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Кроме того, Германия на прошлой неделе анонсировала поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и реактивных систем залпового огня MARS II в Украину.

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Темы: ГерманияоружиеУкраина
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