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Кабмін схвалив угоду про безвіз України з Гватемалою

"Європейська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 18:47

Кабінет міністрів України у вівторок затвердив угоду з урядом Республіки Гватемала про взаємне скасування візових вимог, учинену 25 липня 2022 року.

Як передає "Європейська правда", про це повідомили в міністерстві закордонних справ України.

Угода передбачає можливість безвізового в’їзду та перебування громадян України та громадян Гватемали в державі іншої сторони строком до 90 днів протягом 180 днів.

В МЗС очікують, що безвізовий режим "сприятиме збільшенню обсягів торгівлі та розвитку міжлюдських контактів, а також туризму, щойно дозволить безпекова ситуація".

"Про дату початку застосування угоди повідомимо додатково після виконання внутрішньодержавних процедур гватемальською стороною", – додали у відомстві.

Зазначимо, що українці ще з 2009 року мали право безвізового в’їзду до Гватемали згідно з одностороннім рішенням гватемальської сторони. Для громадян Гватемали на сьогодні діє візовий режим в’їзду в Україну, зокрема е-Віза.

У червні Україна домовилася про безвізовий режим із Індонезією.

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Теми: безвізКабінет міністрівміжнародні відносини
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