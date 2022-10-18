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Кабмин одобрил соглашение о безвизе Украины с Гватемалой

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 18:47

Кабинет министров Украины во вторник утвердил соглашение с правительством Республики Гватемала о взаимной отмене визовых требований, совершенное 25 июля 2022 года.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщили в министерстве иностранных дел Украины.

Соглашение предусматривает возможность безвизового въезда и пребывания граждан Украины и граждан Гватемалы в государстве другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.

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В МИД ожидают, что безвизовый режим "будет способствовать увеличению объемов торговли и развитию межчеловеческих контактов, а также туризма, как только позволит ситуация с безопасностью".

"О дате начала применения соглашения сообщим дополнительно после выполнения внутригосударственных процедур гватемальской стороной", - добавили в ведомстве.

Отметим, что украинцы еще с 2009 года имели право безвизового въезда в Гватемалу согласно одностороннему решению гватемальской стороны. Для граждан Гватемалы сегодня действует визовый режим въезда в Украину, в частности е-Виза.

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В июне Украина договорилась о безвизовом режиме с Индонезией.

Темы: безвизКабинет министровмеждународные отношения
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