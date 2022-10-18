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Зустріч Зеленського й Путіна в Туреччині неможлива до припинення анексії – радник Ердогана

"Європейська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 19:03

Радник президента Туреччини Ібрагім Калін вважає, що наразі передумов для зустрічі Володимира Зеленського та Владіміра Путіна, яку не раз намагався організувати Реджеп Таїп Ердоган, немає.

Як повідомляє "Європейська правда", таке Калін заявив в інтерв’ю турецькому каналу A Haber.

"Запрошення нашого президента все ще в силі. Після рішення про анексію Путін прихильно ставиться до зустрічі, а українська сторона правильно каже, що ми не будемо зустрічатися до припинення анексії", – сказав радник Ердогана.

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Він підкреслив, що будь-яке вирішення конфлікту між Києвом і Москвою має бути досягнуте з дотриманням принципу територіальної цілісності України.

"Туреччина – єдина країна, яка докладає зусиль і закликає до рішення. Існує підхід, за якого потрібно зламати Росії руки й крила і зменшити її силу. Це лише продовжить війну", – вважає Калін.

Лідер Туреччини неодноразово заявляв, що сподівається організувати зустріч президентів Росії та України для переговорів. Водночас після анексії чотирьох українських областей наприкінці вересня Зеленський підписав указ, який забороняє будь-які переговори з Путіним.

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Як відомо, Туреччина офіційно відкидає рішення Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України.

Теми: ТуреччинаПутінЗеленськийЕрдоган
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