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Встреча Зеленского и Путина в Турции невозможна до прекращения аннексии - советник Эрдогана

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 19:03

Советник президента Турции Ибрагим Калин считает, что сейчас предпосылок для встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина, которую не раз пытался организовать Реджеп Тайип Эрдоган, нет.

Как сообщает "Европейская правда", такое Калын заявил в интервью турецкому каналу A Haber.

"Приглашение нашего президента все еще в силе. После решения об аннексии Путин благосклонно относится к встрече, а украинская сторона правильно говорит, что мы не будем встречаться до прекращения аннексии", - сказал советник Эрдогана.

Он подчеркнул, что любое решение конфликта между Киевом и Москвой должно быть достигнуто с соблюдением принципа территориальной целостности Украины.

"Турция - единственная страна, которая прилагает усилия и призывает к решению. Существует подход, при котором нужно сломать России руки и крылья и уменьшить ее силу. Это только продлит войну", - считает Калын.

Лидер Турции неоднократно заявлял, что надеется организовать встречу президентов России и Украины для переговоров. В то же время после аннексии четырех украинских областей в конце сентября Зеленский подписал указ, который запрещает любые переговоры с Путиным.

Как известно, Турция официально отвергает решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины.

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Темы: ТурцияПутинЗеленскийЭрдоган
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