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ПЦУ дозволила різдвяні богослужіння 25 грудня

Євген КізіловВівторок, 18 жовтня 2022, 19:49
ПЦУ дозволила різдвяні богослужіння 25 грудня
Фото з синоду

Православна церква України дозволила єпархіям у 2022 році проводити богослужіння на Різдво Христове за Новоюліанським календарем, тобто 25 грудня.

Джерело: ПЦУ на своєму сайті та у Facebook

Деталі: Згідно з повідомленням, 18 жовтня відбулось засідання Священного синоду ПЦУ. На ньому, серед іншого, було ухвалене рішення "Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року".

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Церква каже, що взяла до уваги численні запити та враховала дискусію, яка протягом багатьох років точиться в Церкві та в суспільстві.

Дослівно: "Передбачаючи, зокрема через обставини війни, загострення у публічному просторі календарних суперечок; з метою вивчення реальної церковної потреби в здійсненні у близькому часі календарних змін, Священний синод Української православної церкви (Православної церкви України) вирішив:

Там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 року звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового з подальшим поданням через єпархіальні управління до Київської митрополії письмової інформації про число учасників такого богослужіння. У разі звершення такого богослужіння його учасники в цей день звільняються від обмежень посту".  

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Теми: Православна Церква Українисвяткуванняцеркварелігія
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