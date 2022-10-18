ПЦУ разрешила рождественские богослужения 25 декабря

Православная церковь Украины разрешила епархиям в 2022 году проводить богослужения на Рождество Христово по Новоюлианскому календарю, то есть 25 декабря.

Источник: ПЦУ на своем сайте и в Facebook

Детали: Согласно сообщению, 18 октября состоялось заседание Священного синода ПЦУ. На нем, среди прочего, было принято решение "О возможности совершения богослужения в честь Рождества Христова по Новоюлианскому календарю 25 декабря 2022 года".

Церковь говорит, что приняла во внимание многочисленные запросы и учла дискуссию, которая в течение многих лет продолжается в Церкви и в обществе.

Дословно: "Предвидя, в частности из-за обстоятельств войны, обострение в публичном пространстве календарных споров; с целью изучения реальной церковной потребности в осуществлении в близком времени календарных изменений, Священный синод Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) решил:

Там, где для этого существуют пастырские обстоятельства и удостоверяется желание верующих, как исключение разрешить по решению настоятеля и общины 25 декабря 2022 года совершить богослужение по чину праздника Рождества Христова с последующим представлением через епархиальные управления в Киевскую митрополию письменной информации о числе участников такого богослужения. В случае совершения такого богослужения его участники в этот день освобождаются от ограничений поста".