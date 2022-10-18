Генсек НАТО: не можна порівнювати заявку України зі вступом Швеції та Фінляндії в Альянс

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг пояснив, чому відкрито не висловлюється за вступ України до НАТО так, як у випадку Швеції та Фінляндії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг заявив під час дискусії на Берлінському зовнішньополітичному форумі у вівторок.

"Я твердо вважаю, що Україна – в іншому становищі, ніж Швеція та Фінляндія. Фінляндія та Швеція вже багато років є партнерами НАТО. В Альянсі є консенсус щодо запрошення їх стати членами. Ми ухвалили таке рішення на саміті в Мадриді", – зазначив генсек Альянсу.

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"Що стосується України, то там триває війна, і головним пріоритетом є надання Україні військової допомоги, що союзники й партнери НАТО і роблять. Ця військова підтримка безпрецедентна й допомогла Україні досягти успіхів на полі бою", – додав він.

"З 2014 року ми перебуваємо в ситуації, коли Росія анексувала Крим і контролює частини Донбасу. Тоді головним фокусом була підтримка України", – додав він.

Нагадаємо, 30 вересня Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного Альянсу.

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Очільниця місії України при Північноатлантичному альянсі Наталія Галібаренко вважає, що подання Києвом заявки на прискорений вступ до НАТО означає, що дискусія про це "набула формалізованого характеру".

Тоді як деякі держави, як-от країни Балтії, публічно підтримали заявку України, інші, наприклад, США, вважають, що такі дискусії нині не на часі.

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