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Генсек НАТО: нельзя сравнивать заявку Украины со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 19:57

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг объяснил, почему открыто не высказывается за вступление Украины в НАТО так, как в случае Швеции и Финляндии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг заявил во время дискуссии на Берлинском внешнеполитическом форуме во вторник.

"Я твердо считаю, что Украина - в другом положении, чем Швеция и Финляндия. Финляндия и Швеция уже много лет являются партнерами НАТО. В Альянсе есть консенсус относительно приглашения их стать членами. Мы приняли такое решение на саммите в Мадриде", - отметил генсек Альянса.

"Что касается Украины, то там идет война, и главным приоритетом является предоставление Украине военной помощи, что союзники и партнеры НАТО и делают. Эта военная поддержка беспрецедентна и помогла Украине достичь успехов на поле боя", - добавил он. 

"С 2014 года мы находимся в ситуации, когда Россия аннексировала Крым и контролирует части Донбасса. Тогда главным фокусом была поддержка Украины", - добавил он.

Напомним, 30 сентября Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический Альянс.

Глава миссии Украины при Североатлантическом альянсе Наталья Галибаренко считает, что подача Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО означает, что дискуссия об этом "приобрела формализованный характер".

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Тогда как некоторые государства, например страны Балтии, публично поддержали заявку Украины, другие, например, США, считают, что такие дискуссии сейчас не ко времени.

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Темы: НАТОУкраинаШвецияФинляндия
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