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Генсек НАТО: нельзя сравнивать заявку Украины со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 19:57

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг объяснил, почему открыто не высказывается за вступление Украины в НАТО так, как в случае Швеции и Финляндии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг заявил во время дискуссии на Берлинском внешнеполитическом форуме во вторник.

"Я твердо считаю, что Украина - в другом положении, чем Швеция и Финляндия. Финляндия и Швеция уже много лет являются партнерами НАТО. В Альянсе есть консенсус относительно приглашения их стать членами. Мы приняли такое решение на саммите в Мадриде", - отметил генсек Альянса.

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"Что касается Украины, то там идет война, и главным приоритетом является предоставление Украине военной помощи, что союзники и партнеры НАТО и делают. Эта военная поддержка беспрецедентна и помогла Украине достичь успехов на поле боя", - добавил он. 

"С 2014 года мы находимся в ситуации, когда Россия аннексировала Крым и контролирует части Донбасса. Тогда главным фокусом была поддержка Украины", - добавил он.

Напомним, 30 сентября Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический Альянс.

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Глава миссии Украины при Североатлантическом альянсе Наталья Галибаренко считает, что подача Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО означает, что дискуссия об этом "приобрела формализованный характер".

Тогда как некоторые государства, например страны Балтии, публично поддержали заявку Украины, другие, например, США, считают, что такие дискуссии сейчас не ко времени.

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Темы: НАТОУкраинаШвецияФинляндия
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