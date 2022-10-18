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Єврокомісія пропонує посилити захист критичної інфраструктури після підривів "Північних потоків"

"Європейська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 20:30

Європейська комісія у вівторок оприлюднила рекомендації з посилення стійкості критичної інфраструктури ЄС, потреба в чому виникла після диверсій на російських газогонах "Північні потоки" в Балтійському морі.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

Пропозиції рекомендацій виконавчого органу ЄС, адресовані Європейській раді, ґрунтуються на плані з п’яти пунктів про стійкість критичної інфраструктури, який президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала в Європарламенті 5 жовтня.

Проєкт рекомендацій спрямований на максимізацію та прискорення роботи із захисту критичної інфраструктури у трьох пріоритетних сферах: готовність, реагування та міжнародне співробітництво.

Він передбачає, серед іншого, посилення підтримки та координаційної ролі Єврокомісії, а також зміцнення співпраці між державами-членами ЄС та сусідніми третіми країнами. Пріоритет має бути наданий ключовим секторам енергетики, цифрової інфраструктури, транспорту та космосу.

"Комісія закликає держави-члени проводити стрес-тестування суб'єктів, що експлуатують критичну інфраструктуру, на основі загального набору принципів, розроблених на рівні Європейського Союзу", – зазначається в повідомленні.

Проведення стрес-тестів буде доповнене розробкою плану дій на випадок інцидентів та криз у сфері критичної інфраструктури, у якому будуть описані та викладені цілі та форми співпраці між державами-членами та інституціями, органами, офісами та агентствами ЄС у реагуванні на інциденти, спрямовані проти критичної інфраструктури.

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Розроблені Єврокомісією рекомендації також передбачають посилення співпраці з ключовими партнерами та сусідніми країнами щодо стійкості критичної інфраструктури, зокрема НАТО, з метою чого має бути створено окрему цільову групу.

Як відомо, у Європі вважають інциденти на гілках російського газопроводу наслідком умисних дій. Попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами.

Зі свого боку президент РФ Владімір Путін звинуватив у диверсії на газопроводах США. 

Читайте більше на цю тему у статті: Росія грає ва-банк: які наслідки матимуть вибухи на "Північних потоках".

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Теми: Північний потік-2ЄСЄврокомісія
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