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Еврокомиссия предлагает усилить защиту критической инфраструктуры после подрывов "Северных потоков"

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 20:30

Европейская комиссия во вторник обнародовала рекомендации по усилению устойчивости критической инфраструктуры ЕС, потребность в чем возникла после диверсий на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

Предложения рекомендаций исполнительного органа ЕС, адресованные Европейскому совету, основываются на плане из пяти пунктов об устойчивости критической инфраструктуры, который президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила в Европарламенте 5 октября.

Проект рекомендаций направлен на максимизацию и ускорение работы по защите критической инфраструктуры в трех приоритетных сферах: готовность, реагирование и международное сотрудничество.

Он предусматривает, среди прочего, усиление поддержки и координационной роли Еврокомиссии, а также укрепление сотрудничества между государствами-членами ЕС и соседними третьими странами. Приоритет должен быть предоставлен ключевым секторам энергетики, цифровой инфраструктуры, транспорта и космоса.

"Комиссия призывает государства-члены проводить стресс-тестирование субъектов, эксплуатирующих критическую инфраструктуру, на основе общего набора принципов, разработанных на уровне Европейского Союза", - отмечается в сообщении.

Проведение стресс-тестов будет дополнено разработкой плана действий на случай инцидентов и кризисов в сфере критической инфраструктуры, в котором будут описаны и изложены цели и формы сотрудничества между государствами-членами и институтами, органами, офисами и агентствами ЕС в реагировании на инциденты, направленные против критической инфраструктуры.

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Разработанные Еврокомиссией рекомендации также предусматривают усиление сотрудничества с ключевыми партнерами и соседними странами по устойчивости критической инфраструктуры, в частности НАТО, с целью чего должна быть создана отдельная целевая группа.

Как известно, в Европе считают инциденты на ветках российского газопровода следствием умышленных действий. Предварительное расследование повреждений двух ниток газопровода "Северный поток" в датской части Балтийского моря свидетельствует, что утечки газа были вызваны мощными взрывами.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин обвинил в диверсии на газопроводах США. 

Читайте больше на эту тему в статье: Россия играет ва-банк: какие последствия будут иметь взрывы на "Северных потоках".

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Темы: Северный поток-2ЕСЕврокомиссия
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