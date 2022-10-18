Керівництво молдовських соціалістів поїхало в Москву і зустрілося в кабінеті з прапором "ЛНР"

Керівництво молдовської Партії соціалістів Влад Батринча і Ольга Чеботарь у понеділок зустрілися в Москві з головою партії "Справедлива Росія – За правду", депутатом російської Держдуми Сергієм Мироновим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Зазначається, що Миронов обговорив із Батринчею та Чеботарь заборону на імпорт молдовських овочів і фруктів у Росію, поступове повернення молдовських компаній на російський ринок, а також постачання російського газу в Молдову.

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"Ми зараз переживаємо за вашу республіку, за вас. Ми уважно спостерігаємо, які протести йдуть проти політики чинного президента і правлячої партії. Бачу, як Партія соціалістів бореться, як намагається вплинути на ситуацію", – сказав зокрема Миронов.

"Справедлива Росія – За правду" була першою партією, що підписала угоду про співпрацю з Партією соціалістів Молдови ще у 2014 році.

Як відомо, Молдова не визнає правосуб’єктності терористичних "ЛДНР", а також засудила анексію Росією чотирьох українських областей наприкінці вересня.

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Водночас молдовська Партія соціалістів від початку вторгнення Росії в Україну уникала коментарів з цього приводу, заявляючи про необхідність дотримуватися нейтралітету і підтримувати дружні відносини з Росією.