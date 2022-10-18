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Руководство молдавских социалистов поехало в Москву и встретилось в кабинете с флагом "ЛНР"

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 20:47

Руководство молдавской Партии социалистов Влад Батринча и Ольга Чеботарь в понедельник встретились в Москве с председателем партии "Справедливая Россия - За правду", депутатом российской Госдумы Сергеем Мироновым.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Отмечается, что Миронов обсудил с Батринчей и Чеботарь запрет на импорт молдавских овощей и фруктов в Россию, постепенное возвращение молдавских компаний на российский рынок, а также поставки российского газа в Молдову.

"Мы сейчас переживаем за вашу республику, за вас. Мы внимательно наблюдаем, какие протесты идут против политики действующего президента и правящей партии. Вижу, как Партия социалистов борется, как пытается повлиять на ситуацию", - сказал в частности Миронов. 

"Справедливая Россия - За правду" была первой партией, подписавшей соглашение о сотрудничестве с Партией социалистов Молдовы еще в 2014 году.

Как известно, Молдова не признает правосубъектности террористических "ЛДНР", а также осудила аннексию Россией четырех украинских областей в конце сентября.

В то же время молдавская Партия социалистов с начала вторжения России в Украину избегала комментариев по этому поводу, заявляя о необходимости соблюдать нейтралитет и поддерживать дружеские отношения с Россией.

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Темы: МолдоваРосcия
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