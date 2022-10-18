Руководство молдавских социалистов поехало в Москву и встретилось в кабинете с флагом "ЛНР"
Руководство молдавской Партии социалистов Влад Батринча и Ольга Чеботарь в понедельник встретились в Москве с председателем партии "Справедливая Россия - За правду", депутатом российской Госдумы Сергеем Мироновым.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
Отмечается, что Миронов обсудил с Батринчей и Чеботарь запрет на импорт молдавских овощей и фруктов в Россию, постепенное возвращение молдавских компаний на российский рынок, а также поставки российского газа в Молдову.
"Мы сейчас переживаем за вашу республику, за вас. Мы внимательно наблюдаем, какие протесты идут против политики действующего президента и правящей партии. Вижу, как Партия социалистов борется, как пытается повлиять на ситуацию", - сказал в частности Миронов.
"Справедливая Россия - За правду" была первой партией, подписавшей соглашение о сотрудничестве с Партией социалистов Молдовы еще в 2014 году.
Как известно, Молдова не признает правосубъектности террористических "ЛДНР", а также осудила аннексию Россией четырех украинских областей в конце сентября.
В то же время молдавская Партия социалистов с начала вторжения России в Украину избегала комментариев по этому поводу, заявляя о необходимости соблюдать нейтралитет и поддерживать дружеские отношения с Россией.