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Зеленський виступить на саміті лідерів ЄС - ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 21:06

Президент України Володимир Зеленський звернеться до лідерів Європейського Союзу на майбутньому саміті, який відбудеться 20-21 жовтня у Брюсселі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на високопоставлене джерело в Європейській раді.

"Президент Зеленський виступить на формальному засіданні Європейської ради", - повідомило джерело.

За його словами, виступ Зеленського очікується у віртуальному форматі.

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Теми: ЗеленськийЄС
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