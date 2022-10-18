Зеленський виступить на саміті лідерів ЄС - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський звернеться до лідерів Європейського Союзу на майбутньому саміті, який відбудеться 20-21 жовтня у Брюсселі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на високопоставлене джерело в Європейській раді.

"Президент Зеленський виступить на формальному засіданні Європейської ради", - повідомило джерело.

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За його словами, виступ Зеленського очікується у віртуальному форматі.