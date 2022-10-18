Зеленський виступить на саміті лідерів ЄС - ЗМІ
Вівторок, 18 жовтня 2022, 21:06
Президент України Володимир Зеленський звернеться до лідерів Європейського Союзу на майбутньому саміті, який відбудеться 20-21 жовтня у Брюсселі.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на високопоставлене джерело в Європейській раді.
"Президент Зеленський виступить на формальному засіданні Європейської ради", - повідомило джерело.
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За його словами, виступ Зеленського очікується у віртуальному форматі.