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Зеленский выступит на саммите лидеров ЕС - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 21:06

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам Европейского Союза на предстоящем саммите, который состоится 20-21 октября в Брюсселе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на высокопоставленный источник в Европейском совете.

"Президент Зеленский выступит на формальном заседании Европейского совета", - сообщил источник.

По его словам, выступление Зеленского ожидается в виртуальном формате.

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Темы: ЗеленскийЕС
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