Пентагон поки не підтверджує продаж Іраном Росії додаткових дронів і ракет

Міністерство оборони США наразі не може підтвердити інформації про те, що Іран уклав із Росією угоду про продаж ракет класу "земля-земля" на додачу до ще більшої кількості безпілотників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у вівторок сказав речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер.

"Я бачив повідомлення у ЗМІ. У мене немає ніякої інформації, яка б це підтверджувала", – сказав Райдер у відповідь на питання журналістів.

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Раніше у вівторок Reuters повідомив, що на початку жовтня представники Ірану в Москві погодились передати РФ більше безпілотників і іранських балістичних ракет з підвищеною точністю, зокрема ракет Fateh і Zolfaghar.

Поява іранських ракет на додаток до безпілотників в арсеналі Москви у війні з Україною посилить напруженість у відносинах між Іраном і США та іншими західними державами.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба запропонував президенту розірвання дипвідносин з Іраном через використання Росією дронів проти цивільної інфраструктури України.

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Раніше в МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.

Також Кулеба під час звернення до глав МЗС держав-членів Європейського Союзу закликав накласти санкції на Іран.