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Пентагон поки не підтверджує продаж Іраном Росії додаткових дронів і ракет

"Європейська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 22:45

Міністерство оборони США наразі не може підтвердити інформації про те, що Іран уклав із Росією угоду про продаж ракет класу "земля-земля" на додачу до ще більшої кількості безпілотників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у вівторок сказав речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер.

"Я бачив повідомлення у ЗМІ. У мене немає ніякої інформації, яка б це підтверджувала", – сказав Райдер у відповідь на питання журналістів.

Раніше у вівторок Reuters повідомив, що на початку жовтня представники Ірану в Москві погодились передати РФ більше безпілотників і іранських балістичних ракет з підвищеною точністю, зокрема ракет Fateh і Zolfaghar.

Поява іранських ракет на додаток до безпілотників в арсеналі Москви у війні з Україною посилить напруженість у відносинах між Іраном і США та іншими західними державами.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба запропонував президенту розірвання дипвідносин з Іраном через використання Росією дронів проти цивільної інфраструктури України.

Раніше в МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.

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Також Кулеба під час звернення до глав МЗС держав-членів Європейського Союзу закликав накласти санкції на Іран.

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Теми: ІранРосіяСШАзброя
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