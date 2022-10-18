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Пентагон пока не подтверждает продажу Ираном России дополнительных дронов и ракет

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 22:45

Министерство обороны США пока не может подтвердить информацию о том, что Иран заключил с Россией соглашение о продаже ракет класса "земля-земля" в дополнение к еще большему количеству беспилотников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге во вторник сказал представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

"Я видел сообщения в СМИ. У меня нет никакой информации, которая бы это подтверждала", - сказал Райдер в ответ на вопрос журналистов.

Ранее во вторник Reuters сообщил, что в начале октября представители Ирана в Москве согласились передать РФ больше беспилотников и иранских баллистических ракет с повышенной точностью, в частности ракет Fateh и Zolfaghar.

Появление иранских ракет в дополнение к беспилотникам в арсенале Москвы в войне с Украиной усилит напряженность в отношениях между Ираном и США и другими западными государствами.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил президенту расторжение дипотношений с Ираном из-за использования Россией дронов против гражданской инфраструктуры Украины.

Ранее в МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.

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Также Кулеба во время обращения к главам МИД государств-членов Европейского Союза призвал наложить санкции на Иран.

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Темы: ИранРосcияСШАоружие
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