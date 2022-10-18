Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Спікер Палати депутатів Італії закликав бути "обережними" із санкціями проти РФ

"Європейська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 22:20

Нещодавно обраний спікер Палати депутатів (нижньої палати парламенту Італії) Лоренцо Фонтана вважає, що санкції ЄС проти Росії можуть завдати більшої шкоди самій Італії, аніж РФ, тому з ними треба "бути обережними".

Як повідомляє "Європейська правда", таке Фонтана сказав в етері італійського каналу Rai.

"На початку я казав, що санкції – це чудовий спосіб вести війну без застосування зброї, тому Європа вчинила дуже добре. Але ми повинні бути обережними, тому що з тими контрсанкціями, які вводить Росія, ми можемо здатися раніше, ніж вони, тому що наше населення менше звикло до страждань, ніж російське", – вважає італійський політик.

"Ми повинні бути обережними з санкціями, тому що вони можуть стати бумерангом, і ми можемо опинитися в серйозних труднощах: є питання пшениці, яке може призвести до серйозного голоду і хвилі імміграції з Африки і Близького Сходу. Це може бути зброєю, яку Путін може використати для перемоги над Європою", – додав він.

Нагадаємо, депутата від правлячої партії "Брати Італії" Лоренцо Фонтану обрали спікером Палати депутатів 14 жовтня.

Раніше Фонтана заявляв, що Росія Владіміра Путіна "є еталоном для тих, хто вірить у націоналістичну модель суспільства", а сам він є великим шанувальником Путіна, якого описує як "світло" для західного світу.

Крім того, Фонтана також був депутатом Європарламенту і в 2017 році голосував проти надання Україні безвізового режиму з ЄС, про що писала "Європейська правда".

ВІДЕО ДНЯ

Лідерка "Братів Італії" Джорджа Мелоні під час передвиборчої кампанії та після, навпаки, наполягала, що не зменшуватиме підтримку України у її протистоянні з Росією.

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

Теми: ІталіяРосіясанкції
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Київрада в умовах війни виділила 183 млн на добудову мосту: прокуратура закликає до здорового глузду

Польща підписала угоду з Південною Кореєю про закупівлю майже 300 РСЗВ Chunmoo

Окупанти Маріуполя демонтували пам'ятник жертвам голодомору

Колаборант Сальдо заявив, що вся так звана "влада" їде з Херсона

Філатов розповів, як йому пропонували хабар у 22 млн євро

доповнено, фото Окупанти хочуть вивезти близько 50-60 тисяч жителів з 4 районів Херсонщини

Усі новини...
Італія
Резніков: Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Спікером Сенату Італії обрали прихильника Путіна, який голосував проти безвізу для України
Польща й Італія відреагували на масовані удари РФ по українських містах
Останні новини
14:57
Індія розгляне пропозицію щодо цінової стелі на нафту з РФ – міністр
14:51
документ Путін ввів воєнний стан на анексованих територіях України
14:34
оновлено від 13:51На Київщині працює ППО, по Вінничині б'ють ракети, на Івано-Франківщині вибухи
14:28
Навчання ЗСУ у Британії: кулемети, АК-74, бронетехніка та NLAW - репортаж
14:27
У Києві чути вибухи
14:26
Держава за місяць аукціонів отримала від приватизації понад мільярд: куди спрямують кошти
14:17
У Києві відновили рух по вулиці Жилянській, де "Шахед" влучив у житловий будинок
14:15
В ЄС підтвердили, що готуються швидко запровадити санкції проти Ірану за постачання дронів Росії
14:13
фотоНа Чернігівщині збили дві російських ракети, у Чернігові чують вибухи
14:13
У топі – "Право" та Львівська політехніка. У МОН оголосили перші результати вступної кампанії-2022
Усі новини...