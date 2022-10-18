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Спікер Палати депутатів Італії закликав бути "обережними" із санкціями проти РФ

"Європейська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 22:20

Нещодавно обраний спікер Палати депутатів (нижньої палати парламенту Італії) Лоренцо Фонтана вважає, що санкції ЄС проти Росії можуть завдати більшої шкоди самій Італії, аніж РФ, тому з ними треба "бути обережними".

Як повідомляє "Європейська правда", таке Фонтана сказав в етері італійського каналу Rai.

"На початку я казав, що санкції – це чудовий спосіб вести війну без застосування зброї, тому Європа вчинила дуже добре. Але ми повинні бути обережними, тому що з тими контрсанкціями, які вводить Росія, ми можемо здатися раніше, ніж вони, тому що наше населення менше звикло до страждань, ніж російське", – вважає італійський політик.

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"Ми повинні бути обережними з санкціями, тому що вони можуть стати бумерангом, і ми можемо опинитися в серйозних труднощах: є питання пшениці, яке може призвести до серйозного голоду і хвилі імміграції з Африки і Близького Сходу. Це може бути зброєю, яку Путін може використати для перемоги над Європою", – додав він.

Нагадаємо, депутата від правлячої партії "Брати Італії" Лоренцо Фонтану обрали спікером Палати депутатів 14 жовтня.

Раніше Фонтана заявляв, що Росія Владіміра Путіна "є еталоном для тих, хто вірить у націоналістичну модель суспільства", а сам він є великим шанувальником Путіна, якого описує як "світло" для західного світу.

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Крім того, Фонтана також був депутатом Європарламенту і в 2017 році голосував проти надання Україні безвізового режиму з ЄС, про що писала "Європейська правда".

Лідерка "Братів Італії" Джорджа Мелоні під час передвиборчої кампанії та після, навпаки, наполягала, що не зменшуватиме підтримку України у її протистоянні з Росією.

Теми: ІталіяРосіясанкції
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