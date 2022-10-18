Спікер Палати депутатів Італії закликав бути "обережними" із санкціями проти РФ

Нещодавно обраний спікер Палати депутатів (нижньої палати парламенту Італії) Лоренцо Фонтана вважає, що санкції ЄС проти Росії можуть завдати більшої шкоди самій Італії, аніж РФ, тому з ними треба "бути обережними".

Як повідомляє "Європейська правда", таке Фонтана сказав в етері італійського каналу Rai.

"На початку я казав, що санкції – це чудовий спосіб вести війну без застосування зброї, тому Європа вчинила дуже добре. Але ми повинні бути обережними, тому що з тими контрсанкціями, які вводить Росія, ми можемо здатися раніше, ніж вони, тому що наше населення менше звикло до страждань, ніж російське", – вважає італійський політик.

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"Ми повинні бути обережними з санкціями, тому що вони можуть стати бумерангом, і ми можемо опинитися в серйозних труднощах: є питання пшениці, яке може призвести до серйозного голоду і хвилі імміграції з Африки і Близького Сходу. Це може бути зброєю, яку Путін може використати для перемоги над Європою", – додав він.

Нагадаємо, депутата від правлячої партії "Брати Італії" Лоренцо Фонтану обрали спікером Палати депутатів 14 жовтня.

Раніше Фонтана заявляв, що Росія Владіміра Путіна "є еталоном для тих, хто вірить у націоналістичну модель суспільства", а сам він є великим шанувальником Путіна, якого описує як "світло" для західного світу.

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Крім того, Фонтана також був депутатом Європарламенту і в 2017 році голосував проти надання Україні безвізового режиму з ЄС, про що писала "Європейська правда".

Лідерка "Братів Італії" Джорджа Мелоні під час передвиборчої кампанії та після, навпаки, наполягала, що не зменшуватиме підтримку України у її протистоянні з Росією.