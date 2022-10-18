Спикер Палаты депутатов Италии призвал быть "осторожными" с санкциями против РФ

Недавно избранный спикер Палаты депутатов (нижней палаты парламента Италии) Лоренцо Фонтана считает, что санкции ЕС против России могут нанести больший вред самой Италии, чем РФ, поэтому с ними надо "быть осторожными".

Как сообщает "Европейская правда", такое Фонтана сказал в эфире итальянского канала Rai.

"В начале я говорил, что санкции - это отличный способ вести войну без применения оружия, поэтому Европа поступила очень хорошо. Но мы должны быть осторожными, потому что с теми контрсанкциями, которые вводит Россия, мы можем сдаться раньше, чем они, потому что наше население меньше привыкло к страданиям, чем российское", - считает итальянский политик.

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"Мы должны быть осторожными с санкциями, потому что они могут стать бумерангом, и мы можем оказаться в серьезных трудностях: есть вопрос пшеницы, который может привести к серьезному голоду и волне иммиграции из Африки и Ближнего Востока. Это может быть оружием, которое Путин может использовать для победы над Европой", - добавил он.

Напомним, депутата от правящей партии "Братья Италии" Лоренцо Фонтана избрали спикером Палаты депутатов 14 октября.

Ранее Фонтана заявлял, что Россия Владимира Путина "является эталоном для тех, кто верит в националистическую модель общества", а сам он является большим поклонником Путина, которого описывает как "свет" для западного мира.

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Фонтана также был депутатом Европарламента и в 2017 году голосовал против предоставления Украине безвизового режима с ЕС, о чем писала "Европейская правда".

Лидер "Братьев Италии" Джорджа Мелони во время предвыборной кампании и после, наоборот, настаивала, что не будет уменьшать поддержку Украины в ее противостоянии с Россией.