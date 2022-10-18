Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Спикер Палаты депутатов Италии призвал быть "осторожными" с санкциями против РФ

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 22:20

Недавно избранный спикер Палаты депутатов (нижней палаты парламента Италии) Лоренцо Фонтана считает, что санкции ЕС против России могут нанести больший вред самой Италии, чем РФ, поэтому с ними надо "быть осторожными".

Как сообщает "Европейская правда", такое Фонтана сказал в эфире итальянского канала Rai.

"В начале я говорил, что санкции - это отличный способ вести войну без применения оружия, поэтому Европа поступила очень хорошо. Но мы должны быть осторожными, потому что с теми контрсанкциями, которые вводит Россия, мы можем сдаться раньше, чем они, потому что наше население меньше привыкло к страданиям, чем российское", - считает итальянский политик.

"Мы должны быть осторожными с санкциями, потому что они могут стать бумерангом, и мы можем оказаться в серьезных трудностях: есть вопрос пшеницы, который может привести к серьезному голоду и волне иммиграции из Африки и Ближнего Востока. Это может быть оружием, которое Путин может использовать для победы над Европой", - добавил он.

Напомним, депутата от правящей партии "Братья Италии" Лоренцо Фонтана избрали спикером Палаты депутатов 14 октября.

Ранее Фонтана заявлял, что Россия Владимира Путина "является эталоном для тех, кто верит в националистическую модель общества", а сам он является большим поклонником Путина, которого описывает как "свет" для западного мира.

Фонтана также был депутатом Европарламента и в 2017 году голосовал против предоставления Украине безвизового режима с ЕС, о чем писала "Европейская правда".

ВИДЕО ДНЯ

Лидер "Братьев Италии" Джорджа Мелони во время предвыборной кампании и после, наоборот, настаивала, что не будет уменьшать поддержку Украины в ее противостоянии с Россией.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Темы: ИталияРосcиясанкции
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Киевсовет выделил 183 млн на достройку моста: прокуратура призывает к здравому смыслу

Польша подписала соглашение с Южной Кореей о закупке почти 300 РСЗО Chunmoo

Оккупанты Мариуполя демонтировали памятник жертвам голодомора

Коллаборант Сальдо заявил, что вся так называемая "власть" уезжает из Херсона

Филатов рассказал, как ему предлагали взятку в 22 млн евро

дополнено, фото Оккупанты хотят вывезти около 50-60 тысяч жителей из 4 районов Херсонщины

Все новости...
Италия
Резников: Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи
Спикером Сената Италии избрали сторонника Путина, голосовавшего против безвиза для Украины
Польша и Италия отреагировали на массированные удары РФ по украинским городам
Последние новости
14:51
документ Путин ввел военное положение на аннексированных территориях Украины
14:34
На Киевщине - ППО, по Винницкой области бьют ракеты, в Ивано-Франковской области взрывы
14:28
Обучение ВСУ в Британии: пулеметы, АК-74, бронетехника и NLAW - репортаж
14:27
В Киеве слышны взрывы
14:26
Государство за месяц аукционов получило от приватизации более миллиарда: куда направят средства
14:17
В Киеве восстановили движение по улице Жилянской, где "Шахед" попал в жилой дом
14:15
В ЕС подтвердили, что готовятся быстро ввести санкции против Ирана за поставки дронов России
14:13
фотоНа Черниговщине сбили две российских ракеты, в Чернигове слышны взрывы
14:13
В топе – "Право" и Львовская политехника. В МОН объявили первые результаты вступительной кампании-2022
13:59
Лукашенко боится реакции общества на мобилизацию и участие в войне – разведка
Все новости...