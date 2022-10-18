Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спикер Палаты депутатов Италии призвал быть "осторожными" с санкциями против РФ

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 22:20

Недавно избранный спикер Палаты депутатов (нижней палаты парламента Италии) Лоренцо Фонтана считает, что санкции ЕС против России могут нанести больший вред самой Италии, чем РФ, поэтому с ними надо "быть осторожными".

Как сообщает "Европейская правда", такое Фонтана сказал в эфире итальянского канала Rai.

"В начале я говорил, что санкции - это отличный способ вести войну без применения оружия, поэтому Европа поступила очень хорошо. Но мы должны быть осторожными, потому что с теми контрсанкциями, которые вводит Россия, мы можем сдаться раньше, чем они, потому что наше население меньше привыкло к страданиям, чем российское", - считает итальянский политик.

Реклама:

"Мы должны быть осторожными с санкциями, потому что они могут стать бумерангом, и мы можем оказаться в серьезных трудностях: есть вопрос пшеницы, который может привести к серьезному голоду и волне иммиграции из Африки и Ближнего Востока. Это может быть оружием, которое Путин может использовать для победы над Европой", - добавил он.

Напомним, депутата от правящей партии "Братья Италии" Лоренцо Фонтана избрали спикером Палаты депутатов 14 октября.

Ранее Фонтана заявлял, что Россия Владимира Путина "является эталоном для тех, кто верит в националистическую модель общества", а сам он является большим поклонником Путина, которого описывает как "свет" для западного мира.

ВИДЕО ДНЯ

Фонтана также был депутатом Европарламента и в 2017 году голосовал против предоставления Украине безвизового режима с ЕС, о чем писала "Европейская правда".

Лидер "Братьев Италии" Джорджа Мелони во время предвыборной кампании и после, наоборот, настаивала, что не будет уменьшать поддержку Украины в ее противостоянии с Россией.

Темы: ИталияРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

Все новости...
Италия
Партнер Мелони попал в скандал из-за "совета" девушкам, как не быть изнасилованными
В Италии попал в ДТП автобус с украинцами, есть пострадавшие
Италия хочет установить лимит цен на авиабилеты, Ryanair возмущен
Последние новости
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
Все новости...
Реклама: