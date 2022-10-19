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Ворожі "приходи" по Сумщині: двоє загиблих і поранений

Ольга Глущенко Середа, 19 жовтня 2022, 00:58
Ворожі приходи по Сумщині: двоє загиблих і поранений
наслідки обстрілів, фото з тг Живицького

За день росіяни чотири рази обстрілювали населені пункти Сумської області, прицільно били по мирних людях і цивільних об'єктах з мінометів та артилерії, двоє загиблих і поранений.

Джерело: голова Сумської області Дмитро Живицький

Деталі: Загалом за добу було 64 приходи.

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"Юнаківська громада: двоє загиблих і поранений в результаті цинічного удару по центру села. Крім того, пошкоджено амбулаторію, котельню, лінію електропередач", – написав Живицький.

По Хотінській громаді був артилерійський обстріл. Пошкоджено будівлю рятувальників, дитячий спортзал, цивільний автомобіль і щонайменше 5 будинків.

Мінометного обстрілу зазнала Новослобідська громада. Пошкоджено будинок культури, школу, дитячий майданчик, лінію електропередач.

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Теми: Сумська областьобстрілвійна
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