Ворожі "приходи" по Сумщині: двоє загиблих і поранений
Середа, 19 жовтня 2022, 00:58
За день росіяни чотири рази обстрілювали населені пункти Сумської області, прицільно били по мирних людях і цивільних об'єктах з мінометів та артилерії, двоє загиблих і поранений.
Джерело: голова Сумської області Дмитро Живицький
Деталі: Загалом за добу було 64 приходи.
Реклама:
"Юнаківська громада: двоє загиблих і поранений в результаті цинічного удару по центру села. Крім того, пошкоджено амбулаторію, котельню, лінію електропередач", – написав Живицький.
По Хотінській громаді був артилерійський обстріл. Пошкоджено будівлю рятувальників, дитячий спортзал, цивільний автомобіль і щонайменше 5 будинків.
Мінометного обстрілу зазнала Новослобідська громада. Пошкоджено будинок культури, школу, дитячий майданчик, лінію електропередач.
ВІДЕО ДНЯ