Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вражеские "приходы" по Сумщине: двое погибших и раненый

Ольга ГлущенкоСреда, 19 октября 2022, 00:58
Вражеские приходы по Сумщине: двое погибших и раненый
последствия обстрелов, фото с тг Живицкого

За день россияне четыре раза обстреливали населенные пункты Сумской области, прицельно били по мирным людям и гражданским объектам из минометов и артиллерии, двое погибших и раненый.

Источник: глава Сумской области Дмитрий Живицкий

Детали: Всего за сутки было 64 прихода.

Реклама:

"Юнаковская громада: двое погибших и раненый в результате циничного удара по центру села. Кроме того, повреждены амбулатория, котельная, линия электропередач", - написал Живицкий.

По Хотинской общине был артиллерийский обстрел. Повреждено здание спасателей, детский спортзал, гражданский автомобиль и по меньшей мере 5 домов.

Минометному обстрелу подверглась Новослободская громада. Повреждены дом культуры, школа, детская площадка, линия электропередач.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Сумская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

Все новости...
Сумская область
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Россияне атаковали Сумскую область НАР, сбрасывали мины
Последние новости
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
Все новости...
Реклама: