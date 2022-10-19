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Вражеские "приходы" по Сумщине: двое погибших и раненый

Ольга ГлущенкоСреда, 19 октября 2022, 00:58
последствия обстрелов, фото с тг Живицкого

За день россияне четыре раза обстреливали населенные пункты Сумской области, прицельно били по мирным людям и гражданским объектам из минометов и артиллерии, двое погибших и раненый.

Источник: глава Сумской области Дмитрий Живицкий

Детали: Всего за сутки было 64 прихода.

"Юнаковская громада: двое погибших и раненый в результате циничного удара по центру села. Кроме того, повреждены амбулатория, котельная, линия электропередач", - написал Живицкий.

По Хотинской общине был артиллерийский обстрел. Повреждено здание спасателей, детский спортзал, гражданский автомобиль и по меньшей мере 5 домов.

Минометному обстрелу подверглась Новослободская громада. Повреждены дом культуры, школа, детская площадка, линия электропередач.

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Темы: Сумская областьобстрелвойна
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