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Берлусконі розповів колегам, як "помирився" з Путіним горілкою, але публічно все спростував

"Європейська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 01:28
Берлусконі розповів колегам, як помирився з Путіним горілкою, але публічно все спростував
фото: twitter ЄП

Лідер партії "Вперед, Італіє" Сільвіо Берлусконі на закритій зустрічі нібито розповів, як "відновив відносини" з Владіміром Путіним після його привітання з днем народження, надіславши йому партію алкоголю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Російські міністри, вже неодноразово говорили, що ми воюємо з ними, тому що постачаємо зброю і фінанси в Україну. Я не можу особисто висловити свою думку, бо якщо вона потрапить до преси, то це буде катастрофа, але я дуже, дуже, дуже переживаю. Я трохи відновив відносини з президентом Путіним", – свідчить аудіозапис слів Берлусконі, який оприлюднила агенція LaPresse.

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"На мій день народження він (Путін) прислав мені двадцять пляшок горілки і дуже милого листа. Я відповів пляшками Ламбруско і не менш милим листом. Мене він оголосив першим з п'яти своїх справжніх друзів", – додав він.

LaPress стверджує, що Берлусконі розповів про "відновлення відносин" із Путіним під час зустрічі з депутатами своєї партії з нагоди обрання лідерів фракції. Йому 26 вересня виповнилося 89 років.

Сам політик публічно заперечив, що йшлося про відновлення відносин з Путіним.

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"Відновив відносини з Путіним? Ні, я розповів маленьку історію...", – відповів він журналістам на виході з парламенту у вівторок. А координатор "Вперед, Італіє!" Антоніо Таяні заявив, що Берлусконі мав на увазі історію, яка мала місце ще у 2008 році.

Президент Росії та колишній прем’єр Італії раніше підтримували дружні відносини й часто гостювали один в одного. У 2015 році Берлусконі назвав Путіна "безперечно номером один серед світових лідерів".

Водночас Берлусконі раніше говорив, що був "глибоко розчарований і засмучений" рішенням Путіна почати повномасштабне вторгнення в Україну. Також, за його словами, він двічі телефонував Путіну з лютого, але той не взяв слухавку.

Теми: ІталіяПутін
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