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Берлускони рассказал коллегам, как "помирился" с Путиным водкой, но публично все опроверг

"Европейская правда"Среда, 19 октября 2022, 01:28
Берлускони рассказал коллегам, как помирился с Путиным водкой, но публично все опроверг
фото: twitter ЕП

Лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони на закрытой встрече якобы рассказал, как "восстановил отношения" с Владимиром Путиным после его поздравления с днем рождения, отправив ему партию алкоголя.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Российские министры, уже неоднократно говорили, что мы воюем с ними, потому что поставляем оружие и финансы в Украину. Я не могу лично высказать свое мнение, потому что если оно попадет в прессу, то это будет катастрофа, но я очень, очень, очень переживаю. Я немного восстановил отношения с президентом Путиным", - свидетельствует аудиозапись слов Берлускони, которую обнародовало агентство LaPresse.

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"На мой день рождения он (Путин) прислал мне двадцать бутылок водки и очень милое письмо. Я ответил бутылками Ламбруско и не менее милым письмом. Меня он объявил первым из пяти своих настоящих друзей", - добавил он.

LaPress утверждает, что Берлускони рассказал о "восстановлении отношений" с Путиным во время встречи с депутатами своей партии по случаю избрания лидеров фракции. Ему 26 сентября исполнилось 89 лет.

Сам политик публично отрицал, что речь шла о восстановлении отношений с Путиным.

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"Восстановил отношения с Путиным? Нет, я рассказал маленькую историю...", - ответил он журналистам на выходе из парламента во вторник. А координатор "Вперед, Италия!" Антонио Таяни заявил, что Берлускони имел в виду историю, которая имела место еще в 2008 году.

Президент России и бывший премьер Италии ранее поддерживали дружеские отношения и часто гостили друг у друга. В 2015 году Берлускони назвал Путина "бесспорно номером один среди мировых лидеров".

В то же время Берлускони ранее говорил, что был "глубоко разочарован и расстроен" решением Путина начать полномасштабное вторжение в Украину. Также, по его словам, он дважды звонил Путину с февраля, но тот не взял трубку.

Темы: ИталияПутин
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