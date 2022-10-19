Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗАЕС відновила зовнішнє аварійне живлення – МАГАТЕ

Ольга Глущенко Середа, 19 жовтня 2022, 01:55
фото: Getty Images

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) відновила зв'язок з останньою діючої лінією електропередач напругою 750 кіловольт (кВ) після його третьої втрати за останні 10 днів.

Джерело: Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі

Деталі: Експерти МАГАТЕ, присутні на майданчику ЗАЕС, були поінформовані українським персоналом, що зв'язок відновлено майже через 18 годин після того, як лінія була відключена системою захисту.

Під час двох попередніх відключень зовнішнього електропостачання ЗАЕС – 8 та 12 жовтня відповідно – аварійні дизель-генератори станції забезпечували резервну електроенергію, необхідну для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки.

Однак вчора ЗАЕС продовжувала отримувати електроенергію від зовнішньої лінії 330 кВ, яка постачає електроенергію через резервну систему, що була відновлена наприкінці минулого тижня.

Після повторного підключення лінії 750 кВ, ЗАЕС тепер має в наявності обидві лінії, хоча ситуація з енергопостачанням залишається нестабільною, сказав генеральний директор Гроссі.

Хоча найближчих ночі та дня в районі станції не було обстрілів, команда МАГАТЕ зафіксувала чотири вибухи наземних мін протягом дня.

ВІДЕО ДНЯ

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

Теми: МАГАТЕЗАЕСвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Посли ЄС затвердили санкції проти Ірану за удари "Шахедами" по Україні – ЗМІ

У МЗС відповіли Китаю: вдавати, що ви не знаєте про атаки дронів на Київ, некоректно

Українці на чолі із Зеленським отримали премію Сахарова

Данілов про воєнний стан Путіна: Підготовка до масової депортації і ще один злочин

Кличко: Тепло у Києві почнемо вмикати 20 жовтня

Греція розпочала передачу БМП-1 Україні

Усі новини...
МАГАТЕ
Глава МАГАТЕ: Наближаємося до створення захисної зони для ЗАЕС
Гендиректор МАГАТЕ провів переговори з Кулебою у "київському бункері"
Гендиректор МАГАТЕ знову їде до Києва після зустрічі з Путіним
Останні новини
18:14
Посли ЄС затвердили санкції проти Ірану за удари "Шахедами" по Україні – ЗМІ
18:08
Росія завдала шкоди довкіллю України на понад 37 мільярдів євро – Міндовкілля
17:50
У МЗС відповіли Китаю: вдавати, що ви не знаєте про атаки дронів на Київ, некоректно
17:49
Нацкомісія з цінних паперів встановила нову підставу для зупинення ліцензій
17:39
Мобілізація в РФ: понад мільйону росіян заборонили виїзд з країни – росЗМІ
17:33
Українці на чолі із Зеленським отримали премію Сахарова
17:31
Поки спав, прилетіла ракета: у Львові провели складну операцію хлопчику з Харківщини
17:30
У частині Львова вночі вимкнуть світло
17:22
Данілов про воєнний стан Путіна: Підготовка до масової депортації і ще один злочин
17:17
Лівий берег Києва частково був без світла через аварію: електропостачання вже відновили
Усі новини...