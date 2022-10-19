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ЗАЕС відновила зовнішнє аварійне живлення – МАГАТЕ

Ольга Глущенко Середа, 19 жовтня 2022, 01:55
ЗАЕС відновила зовнішнє аварійне живлення – МАГАТЕ
фото: Getty Images

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) відновила зв'язок з останньою діючої лінією електропередач напругою 750 кіловольт (кВ) після його третьої втрати за останні 10 днів.

Джерело: Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі

Деталі: Експерти МАГАТЕ, присутні на майданчику ЗАЕС, були поінформовані українським персоналом, що зв'язок відновлено майже через 18 годин після того, як лінія була відключена системою захисту.

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Під час двох попередніх відключень зовнішнього електропостачання ЗАЕС – 8 та 12 жовтня відповідно – аварійні дизель-генератори станції забезпечували резервну електроенергію, необхідну для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки.

Однак вчора ЗАЕС продовжувала отримувати електроенергію від зовнішньої лінії 330 кВ, яка постачає електроенергію через резервну систему, що була відновлена наприкінці минулого тижня.

Після повторного підключення лінії 750 кВ, ЗАЕС тепер має в наявності обидві лінії, хоча ситуація з енергопостачанням залишається нестабільною, сказав генеральний директор Гроссі.

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Хоча найближчих ночі та дня в районі станції не було обстрілів, команда МАГАТЕ зафіксувала чотири вибухи наземних мін протягом дня.

Теми: МАГАТЕЗАЕСвійна
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