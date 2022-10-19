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ЗАЭС восстановила внешнее аварийное питание – МАГАТЭ

Ольга ГлущенкоСреда, 19 октября 2022, 01:55
фото: Getty Images

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) восстановила связь с последней действующей линией электропередач напряжением 750 киловольт (кВ) после его третьей потери за последние 10 дней.

Источник: Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси

Детали: Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на площадке ЗАЭС, были проинформированы украинским персоналом, что связь восстановлена почти через 18 часов после того, как линия была отключена системой защиты.

Во время двух предыдущих отключений внешнего электроснабжения ЗАЭС - 8 и 12 октября соответственно - аварийные дизель-генераторы станции обеспечивали резервную электроэнергию, необходимую для охлаждения реактора и других важных функций безопасности.

Однако вчера ЗАЭС продолжала получать электроэнергию от внешней линии 330 кВ, которая поставляет электроэнергию через резервную систему, которая была восстановлена в конце прошлой недели.

После повторного подключения линии 750 кВ, ЗАЭС теперь имеет в наличии обе линии, хотя ситуация с энергоснабжением остается нестабильной, сказал генеральный директор Гросси.

Хотя ближайшие ночь и день в районе станции не было обстрелов, команда МАГАТЭ зафиксировала четыре взрыва наземных мин в течение дня.

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Темы: МАГАТЭЗАЭСвойна
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