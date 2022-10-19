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ЗАЭС восстановила внешнее аварийное питание – МАГАТЭ

Ольга ГлущенкоСреда, 19 октября 2022, 01:55
ЗАЭС восстановила внешнее аварийное питание – МАГАТЭ
фото: Getty Images

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) восстановила связь с последней действующей линией электропередач напряжением 750 киловольт (кВ) после его третьей потери за последние 10 дней.

Источник: Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси

Детали: Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на площадке ЗАЭС, были проинформированы украинским персоналом, что связь восстановлена почти через 18 часов после того, как линия была отключена системой защиты.

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Во время двух предыдущих отключений внешнего электроснабжения ЗАЭС - 8 и 12 октября соответственно - аварийные дизель-генераторы станции обеспечивали резервную электроэнергию, необходимую для охлаждения реактора и других важных функций безопасности.

Однако вчера ЗАЭС продолжала получать электроэнергию от внешней линии 330 кВ, которая поставляет электроэнергию через резервную систему, которая была восстановлена в конце прошлой недели.

После повторного подключения линии 750 кВ, ЗАЭС теперь имеет в наличии обе линии, хотя ситуация с энергоснабжением остается нестабильной, сказал генеральный директор Гросси.

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Хотя ближайшие ночь и день в районе станции не было обстрелов, команда МАГАТЭ зафиксировала четыре взрыва наземных мин в течение дня.

Темы: МАГАТЭЗАЭСвойна
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