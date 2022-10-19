Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партія експрем’єра Болгарії, що перемогла на виборах, не змогла сформувати новий уряд

"Європейська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 02:32
Партія експрем’єра Болгарії, що перемогла на виборах, не змогла сформувати новий уряд
фото: ЄП

Колишній прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, чия партія ГЕРБ перемогла на останніх парламентських виборах, заявив про відсутність прогресу у формуванні нового коаліційного уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Борисов, який раніше відмовився очолювати майбутній уряд у сподіванні, що це допоможе сформувати коаліцію, назвав ситуацію "несправедливою для держави й народу".

Реклама:

Водночас лідер ГЕРБ вважає, що немає сенсу віддавати мандат на формування уряду партії "Продовжуємо зміни" іншого експрем’єра Кирила Петкова, яка посіла друге місце, бо його шанси нібито ще менші.

"Не може бути ніякої стабільності, якщо перші дві парті не візьмуть на себе певну відповідальність", – пояснив Борисов.

Він додав, що сподівається на формування "уряду експертів", який би очолив Болгарію в непростий зимовий період, і висловив готовність до "всіх видів компромісів".

ВІДЕО ДНЯ

Від відомого проросійськими поглядами Бойка Борисова очікували, що він спробує сформувати коаліцію з відверто проросійською партією "Відродження" і протурецьким "Рухом за права і свободи", але він натомість закликав до "євроатлантичного альянсу", щоб протистояти російському втручанню.

Проєвропейська партія "Продовжуємо зміни" та її союзник "Демократична Болгарія" цей заклик відкинули.

Нездатність домовитись про створення коаліції в Болгарії може призвести до п'ятих виборів у Болгарії менш ніж за два роки.

Читайте також: Клінч на користь проросійських сил: чим завершилися дострокові вибори у Болгарії.

Теми: Болгарія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Болгарія
Болгарія дає 150 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні
Україна може отримати бронетехніку від Болгарії у жовтні
У Болгарії не виключили зіткнення Росії з НАТО в Чорному морі
Останні новини
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
Усі новини...
Реклама: