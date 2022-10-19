Партія експрем’єра Болгарії, що перемогла на виборах, не змогла сформувати новий уряд

Колишній прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, чия партія ГЕРБ перемогла на останніх парламентських виборах, заявив про відсутність прогресу у формуванні нового коаліційного уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Борисов, який раніше відмовився очолювати майбутній уряд у сподіванні, що це допоможе сформувати коаліцію, назвав ситуацію "несправедливою для держави й народу".

Водночас лідер ГЕРБ вважає, що немає сенсу віддавати мандат на формування уряду партії "Продовжуємо зміни" іншого експрем’єра Кирила Петкова, яка посіла друге місце, бо його шанси нібито ще менші.

"Не може бути ніякої стабільності, якщо перші дві парті не візьмуть на себе певну відповідальність", – пояснив Борисов.

Він додав, що сподівається на формування "уряду експертів", який би очолив Болгарію в непростий зимовий період, і висловив готовність до "всіх видів компромісів".

Від відомого проросійськими поглядами Бойка Борисова очікували, що він спробує сформувати коаліцію з відверто проросійською партією "Відродження" і протурецьким "Рухом за права і свободи", але він натомість закликав до "євроатлантичного альянсу", щоб протистояти російському втручанню.

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Проєвропейська партія "Продовжуємо зміни" та її союзник "Демократична Болгарія" цей заклик відкинули.

Нездатність домовитись про створення коаліції в Болгарії може призвести до п'ятих виборів у Болгарії менш ніж за два роки.

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