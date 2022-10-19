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Партия экс-премьера Болгарии, победившая на выборах, не смогла сформировать новое правительство

"Европейская правда"Среда, 19 октября 2022, 02:32
фото: ЕП

Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, чья партия ГЕРБ победила на последних парламентских выборах, заявил об отсутствии прогресса в формировании нового коалиционного правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Борисов, который ранее отказался возглавлять будущее правительство в надежде, что это поможет сформировать коалицию, назвал ситуацию "несправедливой для государства и народа".

В то же время лидер ГЕРБ считает, что нет смысла отдавать мандат на формирование правительства партии "Продолжаем изменения" другого экс-премьера Кирилла Петкова, которая заняла второе место, потому что его шансы якобы еще меньше.

"Не может быть никакой стабильности, если первые две партии не возьмут на себя определенную ответственность", - пояснил Борисов.

Он добавил, что надеется на формирование "правительства экспертов", которое бы возглавило Болгарию в непростой зимний период, и выразил готовность ко "всем видам компромиссов".

От известного пророссийскими взглядами Бойко Борисова ожидали, что он попытается сформировать коалицию с откровенно пророссийской партией "Возрождение" и протурецким "Движением за права и свободы", но он вместо этого призвал к "евроатлантическому альянсу", чтобы противостоять российскому вмешательству.

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Проевропейская партия "Продолжаем изменения" и ее союзник "Демократическая Болгария" этот призыв отвергли.

Неспособность договориться о создании коалиции в Болгарии может привести к пятым выборам в Болгарии менее чем за два года.

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Темы: Болгария
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