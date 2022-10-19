Нерівномірна мобілізація в Росії спричиняє соціальний розлом – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відстежили, що проведення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи.

Джерело: ISW

Деталі: Російські війська продовжували завдавати удари по критично важливих об'єктах української цивільної інфраструктури за допомогою повітряних, ракетних та безпілотних літальних апаратів 18 жовтня.

За даними ISW, нерівномірне проведення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи, які підштовхують російський інформаційний простір до подальшої маргіналізації громад етнічних меншин.

Тим часом Білорусь продовжує надавати свою територію і повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але залишається дуже малоймовірним, що вона вступить у війну на боці Росії.

Також інститут відзначає, що російські війська провели обмежену наземну атаку на півночі Харківської області 18 жовтня, що, схоже, свідчить про те, що російські війська можуть зберігати територіальні претензії в Харківській області, незважаючи на масові втрати під час нещодавніх українських контрнаступів.

Основні висновки аналітиків інституту:

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