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Нерівномірна мобілізація в Росії спричиняє соціальний розлом – ISW

Ольга Глущенко Середа, 19 жовтня 2022, 05:26
Нерівномірна мобілізація в Росії спричиняє соціальний розлом – ISW
фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відстежили, що проведення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи.

Джерело: ISW

Деталі: Російські війська продовжували завдавати удари по критично важливих об'єктах української цивільної інфраструктури за допомогою повітряних, ракетних та безпілотних літальних апаратів 18 жовтня.

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За даними ISW, нерівномірне проведення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи, які підштовхують російський інформаційний простір до подальшої маргіналізації громад етнічних меншин.

Тим часом Білорусь продовжує надавати свою територію і повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але залишається дуже малоймовірним, що вона вступить у війну на боці Росії.

Також інститут відзначає, що російські війська провели обмежену наземну атаку на півночі Харківської області 18 жовтня, що, схоже, свідчить про те, що російські війська можуть зберігати територіальні претензії в Харківській області, незважаючи на масові втрати під час нещодавніх українських контрнаступів.

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Основні висновки аналітиків інституту:

  • Російські війська продовжували завдавати удари по критично важливих об'єктах української цивільної інфраструктури з використанням авіації, ракет і безпілотників.
  • Війська РФ провели обмежену наземну атаку на півночі Харківської області, що, схоже, свідчить про те, що російські війська можуть зберегти територіальні претензії в Харківській області, незважаючи на масові втрати під час нещодавніх українських контрнаступів.
  • Чинні та колишні посадовці США підтвердили, що члени іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) перебувають в окупованому Росією Криму для навчання російських військ використанню придбаних ними іранських безпілотників, що уможливлює ймовірні російські військові злочини.
  • Білорусь продовжує надавати свою територію і повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але залишається дуже малоймовірним, що вона вступить у війну на боці Росії.
  • Російські джерела стверджують, що війська РФ провели обмежені наземні атаки на північному сході Харківської області з метою відновлення втрачених позицій.
  • Також російські джерела повідомили, що українські сили продовжують контрнаступальні операції по всій лінії фронту в Херсонській області.
  • Українські сили продовжували завдавати удари по російських наземних лініях зв'язку та складах боєприпасів у центральній частині Херсонської області.
  • Російські війська продовжили наземні атаки поблизу Бахмута й Авдіївки.
  • Російська влада намагається впоратися зі скороченням логістичних можливостей через Крим після атаки на міст через Керченську протоку.
  • Російська окупаційна влада викрала персонал Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), що, ймовірно, має на меті посилити фізичний контроль над роботою ЗАЕС.
  • Міністерство оборони РФ підтвердило, що мобілізація в Московській області завершилася 17 жовтня, а російське цивільне населення продовжує висловлювати своє невдоволення мобілізацією.
  • Російські окупаційні чиновники намагаються стимулювати українських громадян, які перебувають в окупації на півночі Херсонської області, до втечі в Росію у зв'язку з просуванням українських сил, і окупаційна влада може все частіше змушувати українських цивільних осіб переселятися далі за лінію фронту або в Росію в найближчі дні.

Теми: війнаРосіяПутінмобілізація
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