Неравномерная мобилизация в России вызывает социальный разлом – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отследили, что проведение частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным вызывает социальные разломы.

Источник: ISW

Детали: Российские войска продолжали наносить удары по критически важным объектам украинской гражданской инфраструктуры с помощью воздушных, ракетных и беспилотных летательных аппаратов 18 октября.

По данным ISW, неравномерное проведение частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным вызывает социальные разломы, которые подталкивают российское информационное пространство к дальнейшей маргинализации общин этнических меньшинств.

Между тем Беларусь продолжает предоставлять свою территорию и воздушное пространство для поддержки российского вторжения в Украину, но остается очень маловероятным, что она вступит в войну на стороне России.

Также институт отмечает, что российские войска провели ограниченную наземную атаку на севере Харьковской области 18 октября, что, похоже, свидетельствует о том, что российские войска могут сохранять территориальные претензии в Харьковской области, несмотря на массовые потери во время недавних украинских контрнаступлений.

Основные выводы аналитиков института:

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