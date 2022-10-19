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Неравномерная мобилизация в России вызывает социальный разлом – ISW

Ольга ГлущенкоСреда, 19 октября 2022, 05:26
фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) отследили, что проведение частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным вызывает социальные разломы.

Источник: ISW

Детали: Российские войска продолжали наносить удары по критически важным объектам украинской гражданской инфраструктуры с помощью воздушных, ракетных и беспилотных летательных аппаратов 18 октября.

По данным ISW, неравномерное проведение частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным вызывает социальные разломы, которые подталкивают российское информационное пространство к дальнейшей маргинализации общин этнических меньшинств.

Между тем Беларусь продолжает предоставлять свою территорию и воздушное пространство для поддержки российского вторжения в Украину, но остается очень маловероятным, что она вступит в войну на стороне России.

Также институт отмечает, что российские войска провели ограниченную наземную атаку на севере Харьковской области 18 октября, что, похоже, свидетельствует о том, что российские войска могут сохранять территориальные претензии в Харьковской области, несмотря на массовые потери во время недавних украинских контрнаступлений.

Основные выводы аналитиков института:

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  • Российские войска продолжали наносить удары по критически важным объектам украинской гражданской инфраструктуры с использованием авиации, ракет и беспилотников.
  • Войска РФ провели ограниченную наземную атаку на севере Харьковской области, что, похоже, свидетельствует о том, что российские войска могут сохранить территориальные претензии в Харьковской области, несмотря на массовые потери во время недавних украинских контрнаступлений.
  • Действующие и бывшие должностные лица США подтвердили, что члены иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) находятся в оккупированном Россией Крыму для обучения российских войск использованию приобретенных ими иранских беспилотников, что делает возможным вероятные российские военные преступления.
  • Беларусь продолжает предоставлять свою территорию и воздушное пространство для поддержки российского вторжения в Украину, но остается очень маловероятным, что она вступит в войну на стороне России.
  • Российские источники утверждают, что войска РФ провели ограниченные наземные атаки на северо-востоке Харьковской области с целью восстановления утраченных позиций.
  • Также российские источники сообщили, что украинские силы продолжают контрнаступательные операции по всей линии фронта в Херсонской области.
  • Украинские силы продолжали наносить удары по российским наземным линиям связи и складам боеприпасов в центральной части Херсонской области.
  • Российские войска продолжили наземные атаки вблизи Бахмута и Авдеевки.
  • Российские власти пытаются справиться с сокращением логистических возможностей через Крым после атаки на мост через Керченский пролив.
  • Российские оккупационные власти похитили персонал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что, вероятно, имеет целью усилить физический контроль над работой ЗАЭС.
  • Министерство обороны РФ подтвердило, что мобилизация в Московской области завершилась 17 октября, а российское гражданское население продолжает выражать свое недовольство мобилизацией.
  • Российские оккупационные чиновники пытаются стимулировать украинских граждан, находящихся в оккупации на севере Херсонской области, к бегству в Россию в связи с продвижением украинских сил, и оккупационные власти могут все чаще заставлять украинских гражданских лиц переселяться дальше за линию фронта или в Россию в ближайшие дни.

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Темы: войнаРосcияПутинмобилизация
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