Неравномерная мобилизация в России вызывает социальный разлом – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) отследили, что проведение частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным вызывает социальные разломы.
Источник: ISW
Детали: Российские войска продолжали наносить удары по критически важным объектам украинской гражданской инфраструктуры с помощью воздушных, ракетных и беспилотных летательных аппаратов 18 октября.
По данным ISW, неравномерное проведение частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным вызывает социальные разломы, которые подталкивают российское информационное пространство к дальнейшей маргинализации общин этнических меньшинств.
Между тем Беларусь продолжает предоставлять свою территорию и воздушное пространство для поддержки российского вторжения в Украину, но остается очень маловероятным, что она вступит в войну на стороне России.
Также институт отмечает, что российские войска провели ограниченную наземную атаку на севере Харьковской области 18 октября, что, похоже, свидетельствует о том, что российские войска могут сохранять территориальные претензии в Харьковской области, несмотря на массовые потери во время недавних украинских контрнаступлений.
Основные выводы аналитиков института:
- Российские войска продолжали наносить удары по критически важным объектам украинской гражданской инфраструктуры с использованием авиации, ракет и беспилотников.
- Войска РФ провели ограниченную наземную атаку на севере Харьковской области, что, похоже, свидетельствует о том, что российские войска могут сохранить территориальные претензии в Харьковской области, несмотря на массовые потери во время недавних украинских контрнаступлений.
- Действующие и бывшие должностные лица США подтвердили, что члены иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) находятся в оккупированном Россией Крыму для обучения российских войск использованию приобретенных ими иранских беспилотников, что делает возможным вероятные российские военные преступления.
- Беларусь продолжает предоставлять свою территорию и воздушное пространство для поддержки российского вторжения в Украину, но остается очень маловероятным, что она вступит в войну на стороне России.
- Российские источники утверждают, что войска РФ провели ограниченные наземные атаки на северо-востоке Харьковской области с целью восстановления утраченных позиций.
- Также российские источники сообщили, что украинские силы продолжают контрнаступательные операции по всей линии фронта в Херсонской области.
- Украинские силы продолжали наносить удары по российским наземным линиям связи и складам боеприпасов в центральной части Херсонской области.
- Российские войска продолжили наземные атаки вблизи Бахмута и Авдеевки.
- Российские власти пытаются справиться с сокращением логистических возможностей через Крым после атаки на мост через Керченский пролив.
- Российские оккупационные власти похитили персонал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что, вероятно, имеет целью усилить физический контроль над работой ЗАЭС.
- Министерство обороны РФ подтвердило, что мобилизация в Московской области завершилась 17 октября, а российское гражданское население продолжает выражать свое недовольство мобилизацией.
- Российские оккупационные чиновники пытаются стимулировать украинских граждан, находящихся в оккупации на севере Херсонской области, к бегству в Россию в связи с продвижением украинских сил, и оккупационные власти могут все чаще заставлять украинских гражданских лиц переселяться дальше за линию фронта или в Россию в ближайшие дни.