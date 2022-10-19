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Українські військові за ніч збили над Миколаївщиною 13 "Шахедів"

Ольга Глущенко , Олена РощінаСереда, 19 жовтня 2022, 07:45
Генштаб ЗСУ, ілюстративне фото

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що в Миколаївській області збито 13 "дронів-камікадзе". 

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім з посиланням на службу зав’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" 

Дослівно ПС: "Уночі з 18 на 19 жовтня ворог двічі атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе "Shahed-136". Одинадцять баражуючих боєприпасів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", ще два – воїнами Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України".

Деталі: Віталій Кім повідомляв, що в цю ніч Сили оборони збили 12 ворожих безпілотників "Shahed-136": 11 дронів збили сили протиповітряної оборони ПК "Південь", 1 – воїни Нацгвардії України.

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Теми: Миколаївська областьбезпілотникивійнаПовітряні сили ЗСУ
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