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Украинские военные за ночь сбили над Николаевщиной 13 "Шахедов"

Ольга Глущенко, Елена РощинаСреда, 19 октября 2022, 07:45
Украинские военные за ночь сбили над Николаевщиной 13 Шахедов
Генштаб ВСУ (иллюстративное фото)

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают, что в Николаевской области сбито 13 "дронов-камикадзе". 

Источник: Воздушные силы ВС, глава Николаевской ОВА Виталий Ким со ссылкой на службу по связям с общественностью воздушного командования "Юг"

Дословно ПС: "Ночью с 18 на 19 октября враг дважды атаковал Николаевскую область беспилотниками-камикадзе "Shahed-136". Одиннадцать барражирующих боеприпасов сбито силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", еще два – воинами Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины".

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Детали: Виталий Ким сообщал, что в эту ночь Силы обороны сбили 12 вражеских беспилотников "Shahed-136": 11 дронов сбили силы противовоздушной обороны ПК "Юг", 1 – воины Нацгвардии Украины.

Темы: Николаевская областьбеспилотникивойнаВоздушные силы ВСУ
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