Зеленський звільнив посла в Казахстані, якого Астана просила замінити після скандалу з Москвою

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Петра Врублевського з посади посла України в Казахстані.

Відповідний указ розміщений на сайті глави держави, пише "Європейська правда".

"Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан", - йдеться у документі.

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На початку жовтня Міністерство закордонних справ Казахстану повідомило, що передало "принципову позицію щодо провокаційної поведінки пана Врублевського", і повідомило, що Україна отримала "прохання про призначення нового посла" замість Врублевського.

Перед цим у МЗС Казахстану викликали посла Росії через заяви речниці Марії Захарової, які в Алмати вважали такими, що "дисонують із характером союзницьких відносин".

МЗС Росії висловило протест Казахстану через невислання українського посла Врублевського. Захарова заявила, що в РФ очікують видворення "цього одіозного націоналіста". Вона назвала українського дипломата "пробандерівським емісаром".

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Нагадаємо, наприкінці серпня МЗС Казахстану викликало посла України і висловило йому протест через висловлювання про росіян.

Приводом для виклику посла стало його інтерв'ю від 21 серпня казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову, в якому Врублевський, зокрема, сказав: "Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям".

5 вересня МЗС Казахстану заявило, що Петро Врублевський вибачився за свої слова про росіян. Пізніше стало відомо, що український посол ненадовго поїхав у відпустку, що російські ЗМІ назвали "висланням".