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Зеленский уволил посла в Казахстане, которого Астана просила заменить после скандала с Москвой

"Европейская правда"Среда, 19 октября 2022, 08:50

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Петра Врублевского с должности посла Украины в Казахстане.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, пишет "Европейская правда".

"Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Казахстан", - говорится в документе.

В начале октября Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что передало "принципиальную позицию по поводу провокационного поведения господина Врублевского", и сообщило, что Украина получила "просьбу о назначении нового посла" вместо Врублевского.

Перед этим в МИД Казахстана вызвали посла России из-за заявлений спикера Марии Захаровой, которые в Алматы считали "дисонирующими с характером союзнических отношений".

МИД России выразил протест Казахстану из-за того, что украинский посол Врублевский не был выслан. Захарова заявила, что в РФ ожидают выдворения "этого одиозного националиста". Она назвала украинского дипломата "пробандеровским эмиссаром".

Напомним, в конце августа МИД Казахстана вызвал посла Украины и выразил ему протест из-за высказываний о россиянах.

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Поводом для вызова посла стало его интервью от 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, в котором Врублевский, в частности, сказал: "Пытаемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".

5 сентября МИД Казахстана заявил, что Петр Врублевский извинился за свои слова о русских. Позже стало известно, что украинский посол ненадолго уехал в отпуск, что российские СМИ назвали "высылкой".

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Темы: Казахстандипломатические отношенияЗеленский
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