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Зеленський призначив нового посла України у Словаччині

"Європейська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 08:57

Президент Володимир Зеленський призначив новим послом України у Словаччині Мирослава Кастрана.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ опублікував Офіс президента. 

"Призначити Кастрана Мирослава Мироновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Словацькій Республіці", - зазначається у документі.

До цього Мирослав Кастран очолоював в МЗС Департамент державного протоколу, а перед тим був консулом у Нью-Йорку. 

Нагадаємо, попереднього посла Юрія Мушку, який працював у Словаччині з 2016 року, звільнили з посади в кінці червня, одночасно з послами у Грузії та Португалії.

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Теми: Словаччинадипломатичні відносиниЗеленський
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