Зеленський призначив нового посла України у Словаччині

Президент Володимир Зеленський призначив новим послом України у Словаччині Мирослава Кастрана.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ опублікував Офіс президента.

"Призначити Кастрана Мирослава Мироновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Словацькій Республіці", - зазначається у документі.

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До цього Мирослав Кастран очолоював в МЗС Департамент державного протоколу, а перед тим був консулом у Нью-Йорку.

Нагадаємо, попереднього посла Юрія Мушку, який працював у Словаччині з 2016 року, звільнили з посади в кінці червня, одночасно з послами у Грузії та Португалії.