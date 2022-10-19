Зеленский назначил нового посла Украины в Словакии
Среда, 19 октября 2022, 08:57
Президент Владимир Зеленский назначил новым послом Украины в Словакии Мирослава Кастрана.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ опубликовал Офис президента.
"Назначить Кастрана Мирослава Мироновича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Словацкой Республике", - отмечается в документе.
До этого Мирослав Кастран возглавлял в МИД Департамент государственного протокола, а перед тем был консулом в Нью-Йорке.
Напомним, предыдущего посла Юрия Мушку, который работал в Словакии с 2016 года, уволили с должности в конце июня, одновременно с послами в Грузии и Португалии.
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