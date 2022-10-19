Британська розвідка розповіла, як проблеми з командною ланкою шкодять армії РФ

Британська розвідка зауважує, що у російській армії простежується чимало проблем з керівною ланкою різних рівнів і це відображається як на ефективності сил РФ, так і їхньому моральному стані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді за 19 жовтня.

Розвідка констатує, що на восьмий місяць відкритої війни проти України основні елементи військового керівництва у силах РФ "все більш дисфункціональні".

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"На тактичному рівні майже точно відчувається все більша нестача підготовлених молодших офіцерів, які могли б організувати й командувати підрозділами щойно мобілізованих резервістів", – зазначається в огляді.

"Є свідчення очевидців про те, що стрілянина із загибеллю 11 російських солдатів під Бєлгородом від куль товариша 15 жовтня 2022 року сталася після зневажливих коментарів офіцера щодо рекрутів-представників нацменшин", – додають британці.

"Проблеми з лідерством на нижчих ланках управління, скоріш за все, погіршує і так низький моральний дух та злагодженість багатьох російських підрозділів", – вважають у британській розвідці.

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Розвідка нагадує, що за час повномасштабної війни змінили вже чотирьох із п’яти генералів, які займались командуванням на місцях, і поки це не особливо допомогло Кремлю покращити успіхи на полі бою.

"Нестача безперервності командування, можливо, буде мати більші негативні наслідки, ніж в арміях західного зразка - оскільки російська доктрина передбачає, що розробка планів тісно пов’язана особисто з командувачем, а не ширшою командою", – зазначає розвідка.

У попередньому огляді розповідали, що основною метою останніх масованих ракетних ударів РФ по території України є завдання великої шкоди енергорозподільній мережі, і це схоже на спроби компенсувати невдачі на полі бою.