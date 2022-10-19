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Британская разведка рассказала, как проблемы с командным звеном вредят армии РФ

"Европейская правда"Среда, 19 октября 2022, 09:25

Британская разведка отмечает, что в российской армии прослеживается немало проблем с руководящим звеном различных уровней и это отражается как на эффективности сил РФ, так и их моральном состоянии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре за 19 октября.

Разведка констатирует, что на восьмой месяц открытой войны против Украины основные элементы военного руководства в силах РФ "все более дисфункциональные".

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"На тактическом уровне почти точно ощущается все большая нехватка подготовленных младших офицеров, которые могли бы организовать и командовать подразделениями только что мобилизованных резервистов", – отмечается в обзоре.

"Есть свидетельства очевидцев о том, что стрельба с гибелью 11 российских солдат под Белгородом от пуль товарища 15 октября 2022 года произошла после пренебрежительных комментариев офицера в отношении рекрутов-представителей нацменьшинств", – добавляют британцы. 

"Проблемы с лидерством на низших звеньях управления, скорее всего, ухудшает и так низкий моральный дух и слаженность многих российских подразделений", – считают в британской разведке.

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Разведка напоминает, что за время полномасштабной войны сменили уже четырех из пяти генералов, которые занимались командованием, и пока это не особо помогло Кремлю улучшить успехи на поле боя. 

"Недостаток непрерывности командования, возможно, будет иметь большие негативные последствия, чем в армиях западного образца - поскольку российская доктрина предполагает, что разработка планов тесно связана лично с командующим, а не более широкой командой", – отмечает разведка. 

В предыдущем обзоре рассказывали, что основной целью последних массированных ракетных ударов РФ по территории Украины является нанесение большого ущерба энергораспределительной сети, и это похоже на попытки компенсировать неудачи на поле боя.

Темы: войнаРосcияразведка
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