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У МЗС Китаю заявили, що не знають про атаку дронів на Київ, і пропонують "стриманість"

"Європейська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 09:43

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що нічого не знають про атаку російських дронів на Київ  коли загинули п'ять осіб і була пошкоджена інфраструктура.

Про це заявив на брифінгу речник МЗС КНР Ван Веньбінь, пише "Європейська правда".

"Я не знаю, про що ви кажете", - сказав він у відповідь на питання журналіста про російський удар 17 жовтня.

"Позиція Китаю щодо українського питання є послідовною та чіткою. За нинішніх обставин усі зацікавлені сторони повинні проявляти спокій і стриманість, заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи в Україні, для спільної деескалації ситуації", - додав речник.

Нагадаємо, в Євросоюзі підготували документ, який рекомендує країнам-членам ставитися жорсткіше до Китаю і розглядати цю країну як тотального конкурента з обмеженими сферами потенційної взаємодії.

Минулого тижня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступив із промовою, в якій заявив, що ЄС занадто покладався на Росію та Китай і це має змінитися.

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Теми: КитайвійнаРосіяУкраїна
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